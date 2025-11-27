服裝 把演員推進角色裡
在舞台劇的謝幕時刻，當演員們依序上前鞠躬後，觀眾會看到演員運用手部動作寫出感謝詞：雙手高舉，是獻給燈光設計的致意；手指地面，感謝舞台設計打造的世界；輕撫身上衣飾，是向服裝設計的用心致敬；最後手往後一揮，則把謝意送給隱身幕後、左右舞台與各種暗道裡的所有工作人員。這是一套約定俗成的身體語言，不同劇團、不同國家可能略有差異，但本質都是站在鎂光燈底下的人們，向那些「看不見的手」致敬。
舞台劇演出 靠後台多雙手
在臺南人劇團全新製作的舞台劇《服妖之鑑》中，服裝設計李育昇是編織角色、縫補時代的幕後之手；飾演情報頭子袁凡生的崔台鎬，則是被這些手托上舞台、得以讓角色站成一個完整生命的人。他們的合作，再次讓人看見一齣劇的背面，那些在黑暗裡運作的手，如何塑造台前最鮮活的形象。
《服妖之鑑》首次演出於2017年，由謝盈萱主演，8年後的今日再度回歸，從謝盈萱到崔台鎬，從生理女性演出「男裝」再回到女裝，到生理男性如何在男裝與女裝之間轉換。崔台鎬說：「我要讓觀眾理解『男性的身體之下，女裝是他的自我、是更深層的認同。』」因此，這次版本以「戒嚴制服」作為角色載體之一，借用當年警總制服的刻板印象，李育昇補充：「這一版一開始要讓觀眾看到的，是戒嚴肅殺年代、位高權重的男性。那種『真的能威脅到你生命』的冷。制服一穿上去，時代的立體感、角色的個性就立刻跳出來。」
舞台上的流暢，往往來自於後台多雙手同步工作的結果。崔台鎬對幕後最深刻的體驗就是「服裝快換組」，尤其在角色切換密集的戲劇中，可能前一秒飾演英氣逼人的衛兵，後一秒可能變成花枝招展的千金小姐，「幾分鐘內有三到四個快換人員協助換裝，扣子掉了、褲子破了都不能NG，只能當下想辦法。」服裝也不僅是換裝工具，更是引導演員進入角色的開關。他回憶拍攝形象照時，第一次穿上旗袍、戴上假睫毛，看著鏡中那個模樣時，內心是震動的，「服裝真的會把演員推進角色裡。」
後台運作 彷彿魔術解密
自媒體、短影音時代來臨後，劇場後台早已不再是神祕禁地，快換影片、舞台技術排練、服裝管理的拆線補針，都有可能被放上IG Reels。李育昇笑說「讓觀眾看到一齣戲是怎麼被做出來的，有點像魔術解密。」
舞台劇天生適合談「幕後」，觀眾席看不見的地方，有無數雙手在同步運作，在燈架上調整角度的技術手、暗場裡以秒為單位協助換裝的快換組、化妝與髮妝師、舞監與道具等，正因為這些手的存在，舞台上的世界才能緊密、立體，甚至真實。
當燈光再度暗下、謝幕動作劃過空氣時，演出並沒結束，觀眾的掌聲、散場後的打卡、社群留下的心得回望，都成為作品的延伸篇章，觀眾的手同樣參與了這齣戲的完成。
李育昇小檔案
★劇場服裝設計師、塑神師
★獲國際劇評人協會「最佳藝術指導」
★獲金鐘34最佳美術設計
★為變裝皇后妮妃雅製冠盔
崔台鎬小檔案
★舞台劇演員
★臺北藝術大學戲劇學系
★憑《感傷旅行》獲台新藝術獎年度大獎★代表作《仲夏夜汁夢》、《鯨之嶋》、
《泰特斯》、《Reality No-Show》
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 21 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
《賽德克巴萊》竟被當「抗日神劇」...中國敏感時機重新上映 連宣傳標語都被改了
台灣導演魏德聖執導的知名電影《賽德克巴萊》將於12月12日與13日在中國大陸上映，這是該片完整版首度登上中國大銀幕。目前恰逢中日外交關係緊張，片中經典台詞「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」在中國社群平台引發網友盛讚，直呼「日本有事！」鏡報 ・ 1 天前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
羅PD新綜藝《三傻遊肯亞》開播！線上看連結
[NOWnews今日新聞]韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）製作的全新綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日正式在Netflix串流開播，節目中記錄了「搞笑三人組」李壽根、殷志源、圭賢長途跋涉到非洲肯亞，只...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前