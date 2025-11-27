服裝 把演員推進角色裡

李育昇（左起）、崔台鎬分別在新版的《服妖之鑑》中，代表著幕前幕後兩端，前者為本次舞台劇的服裝設計師，後者則為本劇主角。（服裝／LOEWE‧攝影／石智中）

在舞台劇的謝幕時刻，當演員們依序上前鞠躬後，觀眾會看到演員運用手部動作寫出感謝詞：雙手高舉，是獻給燈光設計的致意；手指地面，感謝舞台設計打造的世界；輕撫身上衣飾，是向服裝設計的用心致敬；最後手往後一揮，則把謝意送給隱身幕後、左右舞台與各種暗道裡的所有工作人員。這是一套約定俗成的身體語言，不同劇團、不同國家可能略有差異，但本質都是站在鎂光燈底下的人們，向那些「看不見的手」致敬。

舞台劇演出 靠後台多雙手

廣告 廣告

在臺南人劇團全新製作的舞台劇《服妖之鑑》中，服裝設計李育昇是編織角色、縫補時代的幕後之手；飾演情報頭子袁凡生的崔台鎬，則是被這些手托上舞台、得以讓角色站成一個完整生命的人。他們的合作，再次讓人看見一齣劇的背面，那些在黑暗裡運作的手，如何塑造台前最鮮活的形象。

《服妖之鑑》首次演出於2017年，由謝盈萱主演，8年後的今日再度回歸，從謝盈萱到崔台鎬，從生理女性演出「男裝」再回到女裝，到生理男性如何在男裝與女裝之間轉換。崔台鎬說：「我要讓觀眾理解『男性的身體之下，女裝是他的自我、是更深層的認同。』」因此，這次版本以「戒嚴制服」作為角色載體之一，借用當年警總制服的刻板印象，李育昇補充：「這一版一開始要讓觀眾看到的，是戒嚴肅殺年代、位高權重的男性。那種『真的能威脅到你生命』的冷。制服一穿上去，時代的立體感、角色的個性就立刻跳出來。」

舞台上的流暢，往往來自於後台多雙手同步工作的結果。崔台鎬對幕後最深刻的體驗就是「服裝快換組」，尤其在角色切換密集的戲劇中，可能前一秒飾演英氣逼人的衛兵，後一秒可能變成花枝招展的千金小姐，「幾分鐘內有三到四個快換人員協助換裝，扣子掉了、褲子破了都不能NG，只能當下想辦法。」服裝也不僅是換裝工具，更是引導演員進入角色的開關。他回憶拍攝形象照時，第一次穿上旗袍、戴上假睫毛，看著鏡中那個模樣時，內心是震動的，「服裝真的會把演員推進角色裡。」

後台運作 彷彿魔術解密

自媒體、短影音時代來臨後，劇場後台早已不再是神祕禁地，快換影片、舞台技術排練、服裝管理的拆線補針，都有可能被放上IG Reels。李育昇笑說「讓觀眾看到一齣戲是怎麼被做出來的，有點像魔術解密。」

舞台劇天生適合談「幕後」，觀眾席看不見的地方，有無數雙手在同步運作，在燈架上調整角度的技術手、暗場裡以秒為單位協助換裝的快換組、化妝與髮妝師、舞監與道具等，正因為這些手的存在，舞台上的世界才能緊密、立體，甚至真實。

當燈光再度暗下、謝幕動作劃過空氣時，演出並沒結束，觀眾的掌聲、散場後的打卡、社群留下的心得回望，都成為作品的延伸篇章，觀眾的手同樣參與了這齣戲的完成。

李育昇小檔案

★劇場服裝設計師、塑神師

★獲國際劇評人協會「最佳藝術指導」

★獲金鐘34最佳美術設計

★為變裝皇后妮妃雅製冠盔

崔台鎬小檔案

★舞台劇演員

★臺北藝術大學戲劇學系

★憑《感傷旅行》獲台新藝術獎年度大獎★代表作《仲夏夜汁夢》、《鯨之嶋》、

《泰特斯》、《Reality No-Show》