服飾店欠稅153萬！執行署出手查封了 辣妹闆娘崩潰喊「我會還」立馬分期

韓系服飾店欠稅上百萬，老闆娘見到查封崩潰喊我會還。法務部行政執行署士林分署臉書



韓系服飾在台灣有不少粉絲，因此不少人會帶貨或是批貨，成為服飾店老闆。不過就有一家在雙北皆擁門市、主打平價韓系穿搭的知名服飾品牌，因積欠綜所稅與健保費共153萬餘元，但卻遲遲未繳清欠稅，法務部行政執行署士林分署調查後發現品牌營運穩定，日前赴門市查封近百件新款服飾，老闆娘看到執行署人員上門查封當場嚇壞，崩潰喊「我會還」，才立刻前往士林分署辦理分期。

據悉，該品牌自2021年至2024年間陸續積欠多筆稅款與健保費，共9件案子，合計153萬餘元。士林分署收案後，先依法扣押其銀行存款，但許姓義務人仍未依約繳納。執行官掌握到其營運狀況其實相當穩定、人潮不錯，卻仍遲遲不繳，因此決定上門查封實體貨品。

執行官日前進入門市時，不少客人正挑選秋冬新款，員工全部傻住。這時，穿著時尚火辣的許姓女負責人趕到現場，看見整排新衣被貼上封條，臉色瞬間發白，連忙喊「我會還、我會還！」

許女為了避免服飾遭拍賣，她當場承諾立即補款，並於10月底及11月17日兩度繳納共40萬元，剩餘款項也改為分6期、每月繳20萬元，查扣服飾因此得以撤封。

