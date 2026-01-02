服飾店「9層樓高」動線不佳？2男排電梯推擠爆吵

台灣本土服飾品牌NET。（資料圖／東森新聞）





平價服飾品牌NET的三重台北橋店，整棟有9層樓，讓不少人都想來逛，但卻有人疑似因為店內動線設計問題，發生推擠，因此吵了起來，雖然沒有鬧大，但新年第一天，只因為想買新衣服卻發生爭執。

爭吵男子：「你手放下來，你揮到我的噢。」兩位男子在排隊時，發生激烈爭吵，疑似就是因為肢體碰撞，甚至吵到雙方都嗆聲要叫警察。

仔細看這場景並不陌生，就是不論老少都愛逛的平價服飾品牌NET，特別是這間三重台北橋店，本來就因為有9層樓高備受關注，從上個月20號開幕就吸引滿滿人潮，但就是因為客流量大，被批評是不是動線沒規劃好。

到訪顧客提到每層空間都不大，而且這個多樓層卻只有一部小電梯，試衣間也明顯不夠，元旦大家都放假，下午時間店內人潮爆滿，才會因此發生推擠，本來想說新年買新衣卻發生糾紛，雖然最後沒有鬧到上警局，但還是破壞了過年興致。

