朗尼·莫斯利：假扮農夫躲過納粹追捕的二戰美軍飛行員

1944年夏天，一名農場工人在法國北部的田野裡默默地辛勤勞作。

那時諾曼底登陸僅過去幾週，他周圍都是德軍士兵，他們以諾曼底的這片農場為基地。

他們並不知道，這位身穿藍色襯衫的男子並非他自稱的聾啞外來工。

他其實是一位美國戰鬥機飛行員，因戰機受損跳傘逃生，後來藏身於此。

這位來自美國猶他州的年輕飛行員需要偽裝近兩個月才能躲過追捕。

如今，法國抵抗組織提供給少尉朗尼·莫斯利（Lonnie Moseley）的偽造身份文件，以及其他個人物品——包括他的日記和降落傘拉繩——正在他以前所在的基地展出。

廣告 廣告

這些展品將在位於劍橋郡達克斯福德（Duxford）的帝國戰爭博物館（Imperial War Museum，IWM）的三個新的互動展覽空間之一展出，該展覽空間將於12月5日開放，講述在那裡服役的盟軍飛行員的故事。

這名飛行員獲得了法國抵抗組織提供的偽造文件，顯示他是一名外來工人。 [IWM Duxford]

這位23歲的飛行員當時正在執行他在美國陸軍航空兵第78戰鬥機大隊的第二次任務。

他的兒子、69歲的理查德說，當時他正飛越被佔領的法國上空，飛機引擎「多次熄火」後徹底停擺。

「他的P-47『雷電』戰鬥機進入瘋狂旋轉，他擔心自己會被降落傘的傘繩纏住，那樣會要了他的命。」

理查德說：「他直到幾乎接近樹梢高度才打開降落傘，幾乎同時感受到降落傘猛然張開與身體撞擊地面的衝擊。」

「他總是說，以這種方式度過7月4日（美國獨立日），那真是夠瘋狂的。」

飛行員駕駛的P-47「雷電」戰鬥機墜毀在地面，幾乎完全損毀。 [IWM Duxford]

飛行員與農夫盧西安·萊斯唐（Lucien Lestang）當年在飛機殘骸旁的合影。 [IWM Duxford]

莫斯利少尉駕駛的飛機時速約為240公里/小時（150英里/小時），他在大約1500公尺（5000英尺）的高度跳傘逃生。

幾分鐘後，飛機墜毀在哈維爾（Hauville）附近，距離諾曼底登陸灘頭陣地以東約64公里（40英里）。

他感覺自己曾短暫昏迷，醒來時發現農夫盧西安·萊斯唐（Lucien Lestang）就站在他身邊。

兩人語言不通，萊斯唐首先要確定飛行員是德國人還是盟軍解放者，而飛行員則希望萊斯唐先生不是納粹合作者，不會背叛他。

起初，他們使用飛行員逃生包裡的一些法英短語進行交流，但後來一名懂些英語的學童才來幫忙翻譯。

萊斯唐的妻子內莉給了受到驚嚇的莫斯利少尉一些蘋果白蘭地，並把他打扮成一個工人。 [IWM Duxford]

身穿萊斯唐一家提供的農夫裝束，他在樹林裡躲藏了好幾個晚上，避開了正在搜捕另一架墜毀飛機上的加拿大飛行員的德軍士兵。

「我父親講過很多他在法國的經歷——比如躲藏在穀倉裡；曾有機會和一位德國軍官一起吃飯；撿起德國士兵丟棄的剃須刀片刮鬍子。」鹽湖城退休消防隊長莫斯利說道。

「偽造的身份證件上寫著他是聾啞的外來工人，無法說話，並且來自英軍控制線以外的地區，因此德軍無法核實。」

拿到那些證件後，他便能離開穀倉，幫忙做農活。

但在此之前，他得先訓練自己不要對勒斯唐家座鐘的報時聲音有所反應，以免暴露身份。

在猶他州，他21歲的妻子卡羅爾收到了一份電報，得知他已在戰鬥中失蹤。

她此前已經失去了一位當飛行員的兄長——他在太平洋戰場上與日軍作戰時被擊落。

在莫斯利少尉跳傘逃生八天后，他的妻子被告知他已在戰鬥中失踪。 [IWM Duxford]

莫斯利少尉化名路易·勒內·梅斯林（Louis René Meslin），在接下來的幾週里，他逐漸熟悉了農夫夫婦「爸爸」與「媽媽」——他對農夫與其妻子奈莉（Nelly）的稱呼——以及他們的孩子伯納德（Bernard）和露西安（Lucienne）。

由於露西安當時只有10歲，為了避免她無意中說漏嘴，莫斯利少尉沒有告訴她有關他的真實身份。

莫斯利回憶說，有一次，他的父親和這家人一起去購物，但他拒絕向一名德國士兵出示證件——直到那名士兵把機槍上了膛。

收留他的這對夫婦是在拿自己的生命冒險。德軍曾宣布，任何被發現協助墜機飛行員的人都將被槍決。

當這名飛行員聽說盟軍正逼近哈維爾時，他決定前去與他們會合，儘管這違背了東道主的意願。

在躲藏期間，他寫了一本簡短的日記，並將其藏在穀倉裡，直到1955年返回法國後才取出。 [IWM Duxford]

莫斯利少尉保存了他的降落傘拉繩，而拉繩的布料則為露西安提供了足夠的絲綢，用於她的初領聖餐儀式和婚禮禮服。 [IWM Duxford]

他很快就遇到了英國軍隊，據信是第七裝甲師，也就是「沙漠之鼠」。

由於擔心德國間諜和逃兵，他們花了整整兩天才確認他是一名失蹤的美國飛行員，並在8月30日將他送回了達克斯福德的基地。

後來露西安才知道他不只是美國人，而且還會說話。 「她完全震驚了。」莫斯利說。

當這名飛行員回到達克斯福德時，他的戰友們也同樣感到驚訝。

「按照慣例，失踪人員的舖位要空著，直到確認他死亡或被俘。當他的機組人員發現他穿著逃跑時的衣服坐在舖位上時，他們先是憤怒，認為有平民褻瀆了他的床位——接著又以為自己見了鬼。」

當時的政策規定不得將成功逃避追捕的飛行員送回同一戰區，因此莫斯利少尉在完成情報匯報後被送回美國。

莫斯利少尉在達克斯福德皇家空軍基地為他的朋友們拍了很多照片，隨著時間推移，朋友們杳無音訊，越來越擔心他的安危。 [IWM Duxford]

理查德·莫斯利形容他的父親是一位品格高尚、富有同情心且擁有深厚基督教信仰的人。 [Richard Moseley]

這位飛行員與妻子後來育有三個兒子，他本人則在美國軍隊服役長達33年。

時至今日，他們一家仍與萊斯唐一家保持友誼。

2014 年，他的父親以93歲高齡辭世後，莫斯利先生決定去達克斯福德。

這次探望促使他決定在徵得家人同意後，將父親的檔案捐給博物館。

「美國有很多很棒的博物館，但這個故事不應該在那裡講述——它應該屬於達克斯福德。」莫斯利先生說。

阿德里安·克里森說，很少有作品集能如此出色地展現這樣的故事。 [Emma Baugh/BBC]

帝國戰爭博物館高級策展人阿德里安·克里森（Adrian Kerrison）表示，這份檔案資料極其詳盡，「就好像這位飛行員早有先見之明，知道這些物品有一天會進入博物館。」

展品包括這位飛行員逃亡期間所穿的衣物、發給妻子的失踪電報以及各種照片，其中一張是他和那位農民在墜毀的飛機殘骸旁合影。

克里森說：「我非常高興這些物品終於能展出，讓參觀者親眼看到，而且展出地點正是在朗尼本人80多年前常去的機庫之一。」

「這真是一個關於勇氣、毅力以及信任人性的非凡故事。他與法國家庭建立的關係正好體現了這一點，而這段情誼一直延續到他去世。」