朗齊生醫啟動現增 續攻抗癌、減肥新藥

當新藥研發走到關鍵轉折點，資金從來不是單純補血，而是押注未來的放大器。朗齊生醫預告啟動現金增資，表面是為臨床燒錢，實則同時押上抗癌與減肥2條最火熱的新藥賽道，宣告成立10年的朗齊進入價值重估期。

朗齊今年完成董事與獨立董事全面改組，終於補齊法規、臨床、授權與商業化等關鍵拼圖。據悉，這不是例行性調整，而是為了核心產品即將進入臨床中後期，提前布局國際合作與市場准入所需的公司治理結構安排。

抗癌主力LXP109 瞄準抗藥性肺癌痛點

朗齊瞄準全球第2大癌症「肺癌」，約85％為非小細胞肺癌，在亞洲約5成患者帶有EGFR突變。然而，現行酪胺酸酶抑制劑（TKI）治療，普遍面臨抗藥性難題。

朗齊集中火力投入LXP109，是一款選擇性MET抑制劑，鎖定「具MET擴增且帶有EGFR突變」的非小細胞肺癌（NSCLC）患者。該藥在美國等多國推進二期臨床試驗，中國藥廠鞍石藥業已取得2張藥證。

朗齊拿下該藥在亞洲（不含中國大陸與港澳）合併EGFR抑制劑治療非小細胞肺癌的開發及獨家商業化權，最快2027年啟動亞洲多國三期臨床試驗，並以台灣、日本為重點市場。

跨足減肥藍海 代謝新藥搶進局部醫美市場

除了抗癌主線外，朗齊同步布局代謝疾病新藥LXP103，正式切入全球最炙手可熱的肥胖與代謝市場。朗齊指出，LXP103為新物質專利，具安全性高、半衰期長、易進入周邊組織等特性，潛在應用橫跨減重與局部醫美等高成長領域。

在肥胖動物模式的大鼠實驗中，LXP103已展現抑制體重增加效果，注射頻率相對友善、累積劑量低，且未觀察到明顯發炎等副作用。朗齊預計在2026年底提出IND申請，持續與科學家團隊合作，加速臨床前推進。

配合雙主線新藥推進，朗齊董事會日前決議辦理現金增資，募集資金將用於LXP103新藥開發和LXP109三期臨床合作與授權。朗齊誓言，以自主研發、產學合作及委託試驗並行策略，持續鎖定高度未被滿足的治療市場。