望安之星「首航即斷航」 監察院通過糾正望安鄉公所

2025年11月13日澎湖縣／望安之星交通船前年初「首航即斷航」，然後擺爛放到壞掉，直到去年底鄉長許賢德涉貪遭羈押，才由代理鄉長指示送上架維修。（資料畫面）

2025年11月13日澎湖縣／望安之星交通船曾獲得中國造船暨輪機工程師學會的2024「特色船舶獎」殊榮。（翻攝畫面／許逸民澎湖傳真）

獲得中國造船暨輪機工程師學會的2024「特色船舶獎」殊榮的「望安之星」交通船，前（112）年首航後就斷航，然後船隻放到爛，直到代理鄉長上任整修才復航。監察院日前認澎湖縣望安鄉公所於「望安之星」新造交通船首航前夕處理委託營運廠商解約不當，致首航即斷航，交船至開始營運延宕2年6個月，並耗費公帑修繕，均核有違失，通過糾正。

總噸位為99噸的「望安之星」，總長27.12公尺、船寬5.84公尺，船模深2.25公尺，吃水深度1.90公尺，最大船速可達21節，巡航船速16節，可承載旅客99人，載重32噸，號稱是一艘安全實用的客貨兩用船，但前年2月23日從馬公南海碼頭搭載澎湖縣府會雙首長首航到望安後就斷航。

直到去年底，望安鄉長許賢德涉貪遭羈押，代理鄉長職務的澎縣府參議洪棟霖指示簽辦上架維修，並進行主機調校後才修復，後續卻又因招租營運不順，直到今年8月25日才恢復航行營運。

監察院新聞稿指出，「望安之星」竣工驗收合格後於112年2月23日辦理交船及首航儀式，因公所與委託營運廠商提前解約不當，解約後亦無相關配套措施，維護保養管理不力致船舶受損，復因招租營運不順等問題，延宕2年6個月餘至114年8月25日方復航營運，執行效率不彰，均核有違失。

所以監察院交通及採購委員會審議通過監察委員王幼玲、蘇麗瓊提案，並提出2點意見，糾正澎湖縣望安鄉公所，移送澎湖縣政府督飭望安鄉公所確實檢討改善。

王幼玲和蘇麗瓊2監委表示，澎湖縣政府與望安鄉公所均為地方制度法規定之地方自治團體，依法辦理轄管自治事項。針對「望安之星」遲未營運問題，縣府表示已辦理5次督導會議，但難有置喙餘地，縱有尊重地方自治權限之必要，然縣府仍負有提升離島居民交通權益、品質與航行安全之職責，縣府與公所間允宜加強雙方之溝通協調與聯繫合作，善盡上級機關監督管理職責，發揮財物效能，促進縣民行之權益。

