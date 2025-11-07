望安收容的2隻綠蠵龜順利野放 持續推廣海洋生態保育理念
【記者 葉佳盈／澎湖 報導】交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）於今（7）日上午與澎湖縣政府農漁局、農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，共同在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘舉辦綠蠵龜野放活動。現場邀請望安國中、小學師生及到訪遊客約40餘人熱情參與，共同宣傳推廣海洋生態保育理念，並為綠蠵龜送上祝福，更期間常游返故鄉。
此次野放的兩隻綠蠵龜，最初於112年9月間，在望安長瀨沙灘剛孵化但受傷，經由保育人員於綠蠵龜產卵巡護時發現並即時救援，歷經長時間照護後，於今(114)年3月21日轉送至農業部水試所澎湖漁業生物研究中心設立的「望安海龜收容工作站」，展開收容與觀察照護。
經數月的細心照護與健康評估，兩隻海龜終於準備好重返自然，於今日上午11時30分滿潮時刻順利進行野放。且於野放前也特地安排生態導覽及宣導，向在場學生與遊客介紹望安綠蠵龜產卵棲地的重要性，透過民眾親身參與，提升對海洋保育的認知與關注。
澎管處表示，未來將持續與海洋委員會、縣府農漁局、水試所等相關單位攜手合作，透過望安綠蠵龜觀光保育中心延續「好善堂」石碑所象徵的守護精神，深化海龜保育觀光與生態教育推廣，讓更多遊客在旅途中學習愛護海洋、珍惜自然，實踐永續旅遊的理念。（照片記者葉佳盈翻拍）
