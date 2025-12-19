望安鄉長許賢德收賄、詐領公款近300萬元，監院彈劾移送懲戒法院。（資料照片／王烱華攝）

澎湖縣望安鄉長許賢德，涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂達280萬元，並詐領公款19萬7,740元，挪為私人小金庫，嚴重敗壞官箴，監察院通過蔡崇義、王美玉、鴻義章委員所提彈劾案，並移送懲戒法院審理。

監察院今天（19日）公布彈劾案，指許賢德擔任第20屆及第22屆鄉長期間，利用職務上對所屬清潔隊員具人事進用及核定的權限，對4起清潔隊員的人事案收受賄賂，金額合計達新台幣280萬元，期約收賄更達360萬元，嚴重敗壞官箴。

另外，許賢德透過望安鄉公所下屬，假借辦理國軍睦鄰經費補助款項下的公益支出活動名義，虛報、浮報採購價額，詐領公款共計19萬7,740元，據以清償其私人債務，或以寄款方式成為私人小金庫等。

提案監委認為被彈劾人許賢德所為除涉犯《貪污治罪條例》及《刑法》等罪嫌外，已違反《公務員服務法》第1條、第6條及第7條等相關規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

由於許賢德其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽。監察院於9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。



