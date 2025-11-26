望安鄉長許賢德涉貪限制住居 新增馬公市住所

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕望安鄉長許賢德因違反貪污治罪條例等案件，經檢察官提起公訴，澎湖地方法院判決限制出海出境(除往返馬公、望安之航線外)，並限制住居及接受適當之科技監控設備8個月，由於今年12月1日屆滿，澎湖地方法院再判延長8個月，但新增馬公市住居。

判決書指出，按審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年。法院延長限制出境、出海裁定前，應給予被告及其辯護人陳述意見之機會，刑事訴訟法第93條之3第2項後段、第4項分別定有明文。

許賢德因違反貪污治罪條例等案件，前於審理中經澎湖地方法院裁定核准提出280萬元保證金後停止羈押，並自停止羈押之日起，限制住居在澎湖縣望安鄉，限制出境、出海8月及接受適當科技設備監控8月，而於今年4月2日具保後釋放。

原本許賢德及辯護人當庭陳述，希望屆期後，能不再延長，另被告遭限制住居在望安鄉宿舍，與配偶分隔兩地幾乎無法會面，因配偶近來發現罹患惡性腫瘤目前積極治療中，請求放寬限制住居地址，能正常居住在馬公是住所，以維護被告與配偶往來及照護之合理需求。澎湖地方法院認被告有繼續限制出境、出海並接受適當科技設備監控必要，自12月2日起延長8月，但同意新增限制住居在馬公住所。

許賢德限制出海令，不包含望安至馬公航線。(記者劉禹慶攝)

