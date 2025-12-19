望安鄉長許賢德涉貪 監院提彈劾送懲戒法院審理

澎湖縣望安鄉鄉長許賢德涉貪，今年4月2日方遭起訴移審澎湖地院，9日又被監察院提彈劾，移送懲戒法院審理。（本報資料畫面）

澎湖縣望安鄉鄉長許賢德，涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂達280萬元，並詐領公款19萬7740元。今年4月2日方被檢方起訴移審澎湖地院後280萬元交保，除面臨司法追訴外，近日復被監察院以嚴重敗壞官箴，提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

許賢德是被檢廉查出，自2016年起，分別與許姓女子等6人期約對價錄取清潔隊員，共談妥360萬元價格、實際收受280萬元賄賂，因此依不違背職務收受賄賂罪提起公訴。且另與公所許姓職員涉嫌詐取「國軍訓場睦鄰工作要點」回饋編列核撥的補助款19萬7740元，共犯貪汙治罪條例之購辦公用物品浮報價額數量罪、利用職務上之機會詐取財物等罪，在被羈押4個月後，於今年4月2日遭檢方偵結依貪汙等罪起訴，移審澎湖地方法院審理中，並於4月21日復職。

監察院指出，被彈劾人身為望安鄉鄉長，本應廉潔自持，恪遵法令，竟未能禁絕貪念，利用其對清潔隊員之人事任用權，公然賣官鬻爵，索取並收受賄賂，視公務員人事進用之公平性與廉潔性為無物；復利用其職務上辦理國防部睦鄰補助款計畫之機會，非但未思將經費用於地方公益，竟視公款如私囊，先以「假活動、真廟會」之方式，詐領活動經費，供其私人餐敘、捐獻；更甚者，指示下屬勾結廠商，以浮報、虛報採購單據之方式，將公款挪為清償其私人酒帳、禮品等債務，並將浮報差額「寄款」於廠商，形同設置私人小金庫，其貪瀆舞弊，顯有違失。

經監委蔡崇義、王美玉、鴻義章所提彈劾案，認為違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，因此監察院於12月9日審查通過，全案移送懲戒法院審理。

