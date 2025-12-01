望明里開辦歌唱班 阿公阿嬤歡唱安平追想曲

望明的長輩們踴躍參與歌唱班。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

一曲「安平追想曲」熱鬧了阿公阿嬤的心情，玉井區望明里長李麗華知道長輩愛唱歌，就請來在地的教唱老師楊玉玲，一日首唱，第一首「安平追想曲」，阿公阿嬤們接力唱，唱得歡喜又快樂。李麗華表示，唱歌對身體好，辦理歌唱班，樂見長輩們展顏歡唱。

玉井區望明有條美麗的芒果綠色隧道，住在望明的長輩幾乎是一輩子從農，種芒果種芭樂，為了讓長輩們有好的休閒，望明社區安排許多的學習課程，有畫畫有書法，阿公阿嬤的畫，畫出最真實的望明生活，尤其書法課程，已讓阿公阿嬤都能自己寫春聯貼門口，除了書畫外，阿公阿嬤也愛唱歌，所以李麗華決定開辦歌唱班，才規劃開班，十二月一日就成班，阿公阿嬤一起歡唱，歌聲充滿喜悅。

老師楊玉玲表示，還沒開始教唱，阿公阿嬤的歌唱水平就已相當高了，許多的老歌一放，阿公阿嬤就能跟著唱起來，可見平常阿公阿嬤們真的很愛唱歌，所以許多老歌都能大合唱。一日開唱，首曲就以台南很有在地味的「安平追想曲」揭開序幕，李麗華也與長輩們一起接力唱起來。

李麗華指出，唱歌可以讓心情愉快、身體健康，看到阿公阿嬤喜歡唱歌，就立即找人來教唱，果然受到阿公阿嬤的喜愛，聽著長輩們大合唱的歌聲，自己都感染到那麼歡樂氣氛，所以也希望更多長輩來到關懷據點，加入唱歌的行列。