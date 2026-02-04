望隼1月營收年增43.41%

【記者柯安聰台北報導】望隼科技（4771）1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長43.41%，不僅寫下公司歷史單月新高紀錄，更展現強勁的成長爆發力。營收成長主要是延續去年雙11、雙12的補貨潮，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，帶動整體營收繼續向上成長。



今年，日本及中國客戶的訂單持續暢旺，現在台灣廠及大陸廠兩岸稼動率仍持續接近滿載。日本市場在新品項及新客戶的導入，加上矽水膠產品預計下半年正式出貨，將為日本市場注入強大動力；中國市場受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，美瞳片供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除子公司積極佈局各通路外，美瞳片新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。



望隼表示，全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。隨著中國景氣復甦，矽水膠將在中國、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，我們預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。（自立電子報2026/2/4）