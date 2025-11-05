望隼10月營收創新高 年增14%

【記者柯安聰台北報導】望隼科技（4771）10月合併營收3.6億元，月增12%，年增14%，創下望隼月營收的歷史新高；累計前10月合併營收28.9億元，年增13%，累積營收亦創新高。望隼表示，營收成長動能主要是雙11及年底節慶的傳統旺季，消費者需求強勁。第4季營收將繼續成長，年營收可望有雙位數的高成長。



望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷帶動日本市場前3季營收成長超過40%。中國市場因應雙11的需求強勁下，台灣廠及大陸廠整體稼動率接近滿載。台灣市場今年營收成長超過50%，表現亮眼。今年望隼在新產品及新客戶的不斷導入下，業績穩步增長並在2025年迎來新的營運高峰。



隨著散光產品、垂重彩片及矽水膠產品的陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，營收與毛利率將迎來雙重成長。積極拓展國際市場、加強全球產能布局，將是望隼未來幾年內的核心競爭力。



望隼指出，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國市場不景氣已逐漸落底，今年中國及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼之成長性。（自立電子報2025/11/5）