望隼11月營收年增35%

【記者柯安聰台北報導】望隼科技（4771）11月合併營收為3.08億元，月減13%，年增近35%；累計前11月合併營收32億元，年增15%，累積營收已超過去年的總營收。望隼表示，營收成長動能主要是彩片產品持續熱賣，消費者需求強勁。第4季營收將繼續成長，年營收將維持雙位數的高成長。



今年日本市場因第二代濾藍光與定位彩片產品暢銷帶動日本市場前3季營收成長超過40%。中國市場延續雙11的強勁需求，台灣廠及大陸廠整體稼動率仍持續接近滿載。台灣市場今年營收成長超過50%，表現亮眼。今年望隼在新產品及新客戶的不斷導入下，業績穩步增長並在2025年迎來新的營運高峰。



隨著散光產品、定位彩片及矽水膠產品的陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，帶動成長動能。積極拓展國際市場，將是望隼未來幾年的重要佈局。



綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國市場不景氣已逐漸落底，今年中國及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼之成長性。（自立電子報2025/12/4）