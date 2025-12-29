望龍埤鴨群被清空 鄉親：抓去煮「薑母鴨」嗎

宜蘭員山望龍埤。（圖／東森新聞）





宜蘭望龍埤的湖中，可以看到許多野鴨、野鵝，但日前有民眾發現，怎麼有人撒網把鴨子給抓走呢？不少人質疑，難道是要被拿去做薑母鴨嗎，到底被抓去哪？鄉公所說，因為有民眾任意放養、餵養，導致鴨禽過多，飼料和排泄物汙染環境，才會進行鴨禽移居，這些鴨子才被鄉公所安排移居到護生園區。

宜蘭望龍埤的湖邊，黑衣男子將網灑下，鴨鴨們受驚嚇，想掙脫都沒用，有民眾拍下這個畫面PO網，質疑為何要抓走鴨鴨，是鴨子不舒服，要去看醫生嗎，但更多人想到的是冬天到了，難道望龍埤的鴨鴨也沒逃過，要變成薑母鴨。

望龍埤遊客：「如果說帶小朋友來的話，都市的小朋友，要看到這些鵝這些鴨，真的很難得，到了這邊可以看到，幾隻鵝幾隻鴨，認識一下什麼是鴨什麼是鵝，也是不錯的啊。」

宜蘭員山望龍埤，不少民眾環湖散步，都會順手餵鴨，但員山鄉公所日前接獲陳情，由於鴨隻繁衍過快，加上疑似有民眾長期放養導致鴨禽數量激增，食物殘渣和糞便造成周邊環境髒亂，甚至有遊客因此滑倒，才必須將這些鴨禽，移居到別地。

進行移居的鴨禽類，有生蛋鴨，也有這種適合拿來做薑母鴨的五結黑色番鴨，但他們的下一站真的不是餐桌，鄉公所已經安排牠們到護生園區。

員山公所主秘吳明珍：「我們公所的同仁，會不定期地去巡視，進行總量的管制，我們也跟護生團體進行合作，如果總數超過30隻，我們公所會進行鴨隻，跟一些禽鳥的移置。」

鄉公所也呼籲，除了不要隨意餵食，跟自行放養，也別擅自捕捉，或帶走這些鴨鴨，否則將違反動保法，最高開罰30萬。

