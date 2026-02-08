朝元宮名家揮毫贈春聯 民眾爭相索取增添年節氣氛

梧棲區朝元宮舉辦名家揮毫贈春聯活動，邀請書法名家在現場揮毫，吸引許多民眾索取。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區朝元宮為發揚傳統民俗，延續傳統新年氣氛，昨日舉辦名家揮毫送春聯」活動，邀請書法名家在現場揮毫，吸引許多民眾索取，現場充滿新春過年氣氛。

農曆春節即將到來，朝元宮管理委員會主任委員尤碧鈴邀請名書法家現場揮毫，寫出吉利及討喜的文句，或是由鄉親自行挑選的佳句，吸引大批民眾爭睹及索取春聯，現場充滿新春過年氣氛。

尤碧鈴表示，寫春聯、貼春聯是台灣新年習俗中最重要的表徵，朝元宮為發揚傳統民俗，延續傳統新年氣氛，已經連續多年邀請名書法家在朝元宮前舉辦手寫春聯免費贈送活動，她祈望在新的一年大家能牛轉新機，人人吉祥如意！