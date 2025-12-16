一朝回到北洋時？李艷秋引清德宗憲法：3年後滿清亡了

賴清德(左)支持行政院長卓榮泰(右)的不副署決定，雙雙被外界痛批違反民主憲政。（示意圖／資料照）

賴清德表態支持閣揆卓榮泰不副署財劃法，還批在野獨裁、立法濫權，台大前校長管中閔發文諷「一覺醒來，回到民國初年北洋時代。」媒體人李艷秋引光緒帝頒布的憲法「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行」，直言這對賴應該有點啟示作用。

「一朝回到北洋時，再看竟是滿清年。」李艷秋16日發文提到，立院通過的法律，行政院覆議失敗後又不副署，反正就是不接受、不執行，代表的是以後立院不論通過什麼法，行政院都可以不幹，也就是說立院多數席次所代表的民意，對民進黨政府來說是個屁。

廣告 廣告

李艷秋指出，民進黨現在全員出動，高喊在野不高興可以提出倒閣，解散國會重選立委，還挑釁說，只要重選過2/3，就可以罷免總統啦！網路上也開始帶風向，藍白陣營不要孬種喔，要有信心，拿到過2/3選票。儼然又看到「來來來！怎麼樣怎麼樣」的翻版。其實有點頭腦的人都知道，民進黨這生意穩賺不賠，如果在野黨上當，必須再次啟動選舉，政治動員沒完沒了，亂局都是在野挑起，民進黨有了充足的相罵本；如果重選後藍白維持過半多數，立院生態並未改變，一年後又可以搞大罷免了。

李艷秋指出，不副署立院通過的法案，只是大罷免的延續，這一年多來，賴清德無時無刻不想著要顛覆立院的少數劣勢，大罷免大挫敗，並沒有讓他明瞭民意的歸向，繼續用不副署法案進行第二波政治大亂鬥，目的在刺激在野倒閣解散重選。當大家把注意力放在政治鬥爭上時，民進黨已經為賴友友們大開方便之門，讓大家在光電、國防、軍火領域裡大撈特撈。

李艷秋直言，管中閔校長今天臉書上貼出「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」，葉慶元律師也提出，在117年前頒布的大清憲法，就有：「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。」巧合的是，當時的光緒皇帝，亦稱清德宗。雖然賴清德不屑讀中國歷史，但袁世凱改制稱帝83天下台，以及清德宗頒布欽定憲法大綱3年後，滿清就亡了這兩段史實，還是應該有點啟示作用吧？

粉專「觸極者」也用穿越時空哏圖嘲諷，直呼：1908年清德宗（光緒皇帝）公布的《欽定憲法大綱》，是不是剛好跟賴清德的看法相同？

【看原文連結】