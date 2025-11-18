一朝回到2025年初！加密貨幣6週市值蒸發超過1兆美元，比特幣跌破9萬美元

過去六週以來，市場由於對高科技股估值和美國利率走向產生更大擔憂，加劇拋售投機性資產售，導致整個加密貨幣市場呈現嚴重下滑，市值已蒸發超過1兆美元（約新台幣31.22兆元），甚至最指標性的比特幣（Bitcoin）也同樣一路向下，18日更跌破9萬美元（約新台幣281萬元）。

《金融時報》引述數據平台CoinGecko所追蹤的1.8萬種加密貨幣，發現打從10 月6日、市場達到峰值以來，迄今為止已暴跌高達25%，總市值合計蒸發多達約1.2兆美元（約新臺幣37.5兆元）。同期的比特幣價格，下跌幅度超過28%，價格跌至8萬9500美元（約新臺幣279.4萬元），創下四月以來的最低水準，再次回到2025年初。

分析師透露，過去一個月，高風險槓桿押注的交易者，開始出現大量虧損，進而加速拋售的速度。

這次暴跌，也標誌著數位資產市場的急劇逆轉。在此之前，受到即將上任的川普總統大力高調承諾，自己要將美國打造成「比特幣超級大國」，以及任命熟悉加密貨幣市場的人物，擔任最高監管機構證券交易委員會（SEC）主席，一度在樂觀情緒加持、讓加密貨幣市場飆升至創紀錄高位。

分析師貝瑞特（Brett Knoblauch）直言，「儘管有這些積極的訊號，但如今加密貨幣市場今年的漲幅，已被整片抹去。」

2024年7月27日。川普在田納西州納什維爾舉行的比特幣2024會議上發表演說。（AP）

最近幾週，市場對聯準會（Fed）是否會在12月降息，再次產生新的疑慮，更加劇人們對人工智慧（AI）投資熱潮中，矽谷各大科技公司過高估值的擔憂。較低的利率，會增加加密貨幣和其他風險資產的吸引力，因為它會減少投資者持有短期美國政府債務的收益。

然而，成也川普、敗也川普，根據平台即時數據顯示，就是總統本人引發近期市場最糟糕的動盪。川普在10月10日當天發出威脅，稱要對中國徵收「大規模」關稅，根據交易平台Coinbase監測的數據，這警告引發跨交易所高達200億美元（約新臺幣6243億元）槓桿加密貨幣倉位的清算，創下有記錄以來最大單日跌幅。

除了比特幣之外，市值最大的20種加密貨幣，有六種在今年已下跌超過40%，其中Shiba Inu、Sui 和 Avalanche各下跌約60%。

