朝天宮清朝進香旗超珍貴 藏絕種台灣「白獅犬」毛
「北港進香」於民國113年由文化部指定為「國家重要民俗」，並認定雲林縣北港朝天宮為保存者，廟方為記錄北港進香歷史，委託雲林科技大學修護3面百年清朝進香旗，31日舉辦成果發表會，進香旗修護師首次發現清朝進香旗使用「狗毛」纖維布料，研判應是來自目前已消失的神祕台灣狗種「白獅犬」，極為罕見。
北港朝天宮保留3面清朝「北港朝天宮進香旗」，年代分別為道光26年、光緒16年、光緒19年，因年代久遠，破損劣化嚴重，經文化部文化資產局、雲林縣政府補助，廟方114年委託雲科大文物修護研究與推廣中心進行修護，31日成果發表會由朝天宮董事長蔡咏鍀、文資局主祕張祐創、雲林副縣長陳璧君、縣文觀處長謝明璇等人共同主持。
進香旗修護師侯宗延表示，本次修復3面具有古物身分的清朝北港進香旗，遵循國際文物修復原則，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存。透過織品分析研究，首次發現其中2面進香旗使用「狗毛」纖維布料，研判狗毛應是來自曾經出現於歷史文獻中的神祕台灣狗種「白獅犬」。
目前朝天宮已蒐藏800餘面各年代進香旗，蔡咏鍀提到，進香旗承載的不只是香客的名字與足跡，更是北港進香文化的精神象徵。這次修復成果發表會，結合學者研究與修復實務分享，希望讓更多民眾理解進香旗在宗教儀式、信仰實踐中的重要角色。
張祐創說，3面清代進香旗中，有1面是來自新竹客家信眾，可看出媽祖信眾不僅是閩南人，也有很多客家人。此次進香旗的修復，不僅是技術上的修補，更是對台灣民間信仰脈絡的梳理，中央將持續支持基層文資修護，讓珍貴古物能世代傳承。
陳璧君指出，「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」已被中央指定為國家重要民俗，更是雲林最具代表性的文化符號。透過進香旗等珍貴古物的系統性修護與研究，不僅讓文物得以永續保存，更讓信仰脈絡、地方記憶得以被看見、被理解。
