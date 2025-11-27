朝日啤酒9月底遭網攻明年2月才能復舊 員工客戶逾百萬筆個資恐也外流

日本朝日集團控股社長勝木敦志（右）11月27日在東京記者會，為遭到駭客攻擊癱瘓鞠躬道歉。路透社



以朝日啤酒著名的日本朝日集團控股，在9月29日被駭客組織以勒索軟體進行網攻，整個電子訂單系統癱瘓至今。朝日集團社長勝木敦志週四（27日）首次率領主管群出面說明，表示要到明年2月才能復舊。

勝木敦志率領主管群鞠躬致歉說：「對於造成莫大困擾，我們衷心致歉。」

在週四的記者會中，朝日集團也首次揭露了這次網攻很可能遭到外流的個人資料資訊。其中，曾向朝日集團訂貨、洽詢業務的客戶姓名、性別、地址和聯絡方式有152.5萬筆可能外洩。另有11.4萬筆曾對朝日集團發出祝賀或者弔唁電報的人士，其姓名、地址和電話號碼可能外洩。

包括已經離職者在內的員工個資，有10.7萬筆可能外洩。而員工家屬的個人資訊，有16.8萬筆可能外洩。

朝日啤酒在網路攻擊後訂單系統全面完蛋，公司只好動員員工用電話、傳真、紙筆加班接受訂單。但是人工處理效率畢竟有限，大量溢出的需求轉向朝日啤酒的競爭對手，但是像麒麟啤酒也大喊吃不消，本月稍早表示因應接不暇，必須提前終止元旦的祝酒訂購。

在週四的記者會中，朝日集團說明其食品部門的網路接單系統預計12月2日恢復，12月11日開始恢復交貨。朝日啤酒與飲料部門預計12月3日開始恢復網路接單，12月8日開始交貨。但是一時半刻無法完全恢復整體物流出或的狀況，勝木敦志說；「完全復舊預計將是在2月以後。」

關於朝日集團遭受的網路攻擊，駭客組織「Qilin（麒麟）」已於10月7日在暗網發表了犯案聲明，並公開了29張聲稱是朝日內部文件和員工個人資訊的圖片。該組織聲稱竊取了約9300個檔案，容量至少達27GB。朝日集團在10月 14日公佈「個人資訊可能已外洩」的消息，但直到11月27日，才具體說明外洩個資的內容狀況。

