《朝日新聞》民調曝高市政權有望上看300席...福澤喬：若方向為真，國會運作將握有更大空間

日本眾議院改選將於8日舉行投開票，據《朝日新聞》民調顯示，由日本首相高市早苗率領的自民黨和日本維新會執政聯盟有望大幅超過半數門檻，合計上看300席以上；最大在野黨中道改革連合恐怕席位腰斬。對此，日本政經觀察家福澤喬發文指出，該民調是近日媒體間朝野差距最大的數字，若朝那方向發展，高市政權的根基將會穩固，在野對手則可能陷入邊緣化。

根據朝日新聞公佈的民調，福澤喬直言，算是這幾天媒體公佈的民調數字當中，朝野差距最大的一個數字，如果最後選舉結果真的是按照這個方向發展的話，高市早苗的長期政權就會誕生，在自民黨內的根基也將會穩固；反而是公明黨可能就會開始被邊緣化，而其他偏左的小黨，也將會逐漸失去舞台。

廣告 廣告



福澤喬表示，接下來比較大的問題是，「中道改革連合」究竟還要不要存在？因為參議院還是分成立憲民主以及公明兩黨，選後這個尷尬的狀況，可能還會持續一段時間，不過還有一個星期，真正的結果還是必須要把票開出來後才能算數。



福澤喬說，2月8日投開票的眾議院大選，總席次有465席，朝日新聞社在1月31日至2月1日，以約37萬人為對象，結合電話與網路調查，並加入採訪取得的訊息，整理出選戰中盤情勢。他說，整體來看，自民黨單獨就有望大幅超過過半門檻233席，若再加上日本維新會，執政陣營的合計席次甚至可能朝300席以上逼近。



有關在野黨，福澤喬指出，相較之下，中道改革連合聲勢不振，可能從公告前的167席腰斬；國民民主黨大致維持原狀；參政黨與「チームみらい」則呈現明顯上升氣勢。他表示，中道改革連合則在選舉區可能明顯低於公告前的106席，甚至有跌到一半以下的風險，比例區也欠缺上攻動能；國民民主黨在比例區大致可守住公告前的16席，但在選舉區延伸有限。



福澤喬認為，如果自民與維新合計跨過全體的3分之2，也就是310席門檻，將在國會運作上握有更大空間，例如法案在眾院通過、參院否決時，眾院具備再度表決並通過的可能性；憲法修正案若要在國會提出，也需要眾參兩院本會議各自取得總議員3分之2以上贊成才能成立。



福澤喬也說，自民黨在選舉區被認為將自公告前的138席大幅推升，可能朝210席以上邁進；比例區方面，也有望穩住上次2024年拿下的60席以上，並進一步加碼。他表示，隨著高市早苗內閣成立而以閣外協力加入聯合執政的維新，雖在大阪仍具優勢，但向外擴張的力道不足，是否能達到公告前的34席還不確定。



其他政黨方面，福澤喬說，共產黨大致落在公告前的8席上下；令和新選組則較可能從公告前的8席減少；因反對併入中道改革連合而由立憲前議員等人組成的「減税日本・ゆうこく連合」，在選舉區已可望看見搶下席次的可能性。



福澤喬續指，參政黨從公告前2席大幅增加，比例區可能逼近10席，但選舉區雖大量提名，戰況仍偏艱苦；日本保守黨與社民黨在選舉區尚看不到明確突破點，比例區也陷入苦戰。去年參院選才進入國政的「みらい」，比例區可望先穩住6席，並試圖再推高到接近10席，整體呈現躍進態勢。

(圖片來源：高市早苗X、福澤喬臉書)

更多放言報導

川高結盟「化學反應」良好！福澤喬指高市早苗欲重現安倍「與川蜜月」：日內閣積極簽合作協議...拉動此任期主目標「經濟發展」

高市早苗國際外交首登場...福澤喬直言「評價很高」：展現日本在區域安全的積極姿態