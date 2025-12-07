朝日行善會贈偏鄉小學耶誕禮
記者張淑娟∕永康報導
台南朝日行善會在耶誕節前夕攜手心暉、同安二奉堂、人生加油站等多個慈善團體，將送出一千份禮物到偏鄉小學，日前已前往南投縣八所小學送出六百多份禮物，十八日和十九日將轉往花東和高雄當聖誕老公公，送給偏鄉學童耶誕好禮。
十二月是溫暖的耶誕平安佳節，台南朝日行善會攜手多個慈善團體，動員義工團隊六十多人，在耶誕節前夕，陸續啟程到各縣市，推動「送愛到偏鄉小學」，當學童們接到禮物，莫不歡喜，也感謝聖誕老公公老婆婆送來溫馨好禮。
永康同安二奉堂義工陳珮琳表示，此次大家攜手合作共計將送出一千份禮物，每份禮物約三百元，均由義工團隊自行認養，也沒有挑選對象，全是偏鄉小學校的孩子，更希望送出的每份禮物都是孩子們期待的耶誕禮物。
其中，慈善團隊到了南投，希娜巴嵐國小合唱團以純淨感人布農族傳統歌聲回饋義工們，而他們今年在日本東京舉行的「第七屆東京國際合唱節」脫穎而出，榮獲民謠組金獎，為台灣與南投縣在國際舞台上爭光。
朝日行善會理事長李建瑀表示，此次造訪的每所偏鄉小學都有令人驚艷的景點，如成城國小孩子，上學要爬很長階梯像似好漢坡；而到達郡坑國小時，全校學生一起吹口琴迎賓；到達隆華國小時，他們以太鼓及扯鈴表演歡迎嘉賓到訪。
其他人也在看
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 1 天前 ・ 71
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台東73歲翁載29歲孫赴國考「自撞雙雙斷魂」 車體嚴重毀損
車頭全毀！今天（7日）清晨在台東縣成功鎮發生祖孫2人共乘1車猛烈高速撞擊變電箱，最後傷重不治的嚴重車禍，目前查出開車的是阿公，載著孫子要去趕赴公務員特考，沒想到再也到不了考場。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 18
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 12 小時前 ・ 13
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
台中變身蘑菇王國 「超級瑪利歐」主題路跑湧入萬名粉絲
數以萬計的熱情尖叫聲與經典的遊戲音樂今日在台中中央球場爆發！跨世代的經典遊戲角色「超級瑪利歐（Super Mario）」首場主題路跑7日選定台中作為亞洲首站，超過萬名粉絲齊聚，現場宛如一場大型的「蘑菇王國」嘉年華。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／台東成功嚴重自撞！自小客車頭全爛2人受困 送醫搶救仍不治
台東縣成功鎮7日早上7點多發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客當時行經麒麟路段時，不知何故發生嚴重自撞，車上2人當場受困車內，消防局獲報後出動大批人車到場救援，並以破壞器材將車體破壞後，協助傷者脫困，2人救出時已失去生命跡象，緊急送院搶救後仍傷重不治，詳細車禍原因待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 15 小時前 ・ 7
早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘
有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇
高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話