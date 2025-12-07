朝日行善會贈偏鄉小學耶誕禮

台南朝日行善會攜手心暉、同安二奉堂、人生加油站等義工們當聖誕老人送愛偏鄉。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕永康報導

台南朝日行善會在耶誕節前夕攜手心暉、同安二奉堂、人生加油站等多個慈善團體，將送出一千份禮物到偏鄉小學，日前已前往南投縣八所小學送出六百多份禮物，十八日和十九日將轉往花東和高雄當聖誕老公公，送給偏鄉學童耶誕好禮。

台南朝日行善會攜手心暉、同安二奉堂、人生加油站等義工們當聖誕老人送愛偏鄉。（記者張淑娟攝）

十二月是溫暖的耶誕平安佳節，台南朝日行善會攜手多個慈善團體，動員義工團隊六十多人，在耶誕節前夕，陸續啟程到各縣市，推動「送愛到偏鄉小學」，當學童們接到禮物，莫不歡喜，也感謝聖誕老公公老婆婆送來溫馨好禮。

廣告 廣告

永康同安二奉堂義工陳珮琳表示，此次大家攜手合作共計將送出一千份禮物，每份禮物約三百元，均由義工團隊自行認養，也沒有挑選對象，全是偏鄉小學校的孩子，更希望送出的每份禮物都是孩子們期待的耶誕禮物。

其中，慈善團隊到了南投，希娜巴嵐國小合唱團以純淨感人布農族傳統歌聲回饋義工們，而他們今年在日本東京舉行的「第七屆東京國際合唱節」脫穎而出，榮獲民謠組金獎，為台灣與南投縣在國際舞台上爭光。

朝日行善會理事長李建瑀表示，此次造訪的每所偏鄉小學都有令人驚艷的景點，如成城國小孩子，上學要爬很長階梯像似好漢坡；而到達郡坑國小時，全校學生一起吹口琴迎賓；到達隆華國小時，他們以太鼓及扯鈴表演歡迎嘉賓到訪。