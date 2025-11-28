朝日集團被駭重傷 社長道歉：百萬個資外洩

日本大型飲料商Asahi集團遭駭客攻擊，超過190萬筆個資可能外流。（示意圖／Shutterstock達志影像）

日本大型飲料商Asahi朝日集團9月下旬遭大規模網攻，系統幾乎全面癱瘓，導致一度無法出貨，據信攻擊方為俄羅斯駭客組織「麒麟」(Qilin)。週四(11/27)，Asahi召開事件後首次記者會，表示經過內部調查後，可能有超過191萬筆個資外流，其中包括顧客、員工、員工家屬以及離職員工。集團社長親自出面鞠躬道歉，並承諾會在明年2月前恢復正常供貨。

朝日集團控股公司社長 勝木敦志：「給各位造成如此巨大的困擾，我由衷致上歉意。」

廣告 廣告

日本知名飲料商Asahi(朝日)社長親自出面鞠躬道歉，為集團捅出的大婁子，向合作商、顧客、員工賠不是。

朝日集團控股公司社長 勝木敦志：「朝日啤酒、朝日飲料、朝日食品集團，曾向上述企業客服部諮詢過的客人，包括姓名、性別、地址、電話號碼、電子郵件地址，共152萬5千筆個資存在洩露風險。」

9月底，Asahi遭遇無預警網路攻擊，導致系統全面癱瘓，訂單、出貨、物流、客服等等無一不受害，雖然集團啟動緊急應變、隔離受影響系統，卻是為時已晚；根據Asahi調查，可能有超過191萬筆個資外流，不只是接觸過服務系統的客人，連員工及其家屬，甚至是離職者的資訊都被偷走。

日本媒體新聞記者：「請問密碼的管理狀態是怎麼樣的呢？」

朝日集團控股公司社長 勝木敦志：「這部份關係到事件詳情，我無法回答，不過系統確實存在孱弱點。」

週四(11/27)，Asahi被駭以來首次召開記者會，社長坦承企業資安危機意識不足，而就目前追蹤狀況，沒有發現網路上流傳被盜資料，並且遭竊個資中不含信用卡資訊，因此也未發生盜刷、盜領等個人財損。

朝日集團控股公司社長 勝木敦志：「在網路攻擊發生後的大約兩個月裡，我們一直在採取措施阻擋勒索軟體攻擊，並全力恢復系統，也加強安全措施以防止再次發生。」

這起重創百年老牌的事件，普遍被認為是位於俄羅斯的駭客組織「麒麟」(Qilin)所為；Asahi表示，麒麟從外部盜取集團的數據系統管理者資料，入侵整體網路基礎架構，控制多台伺服器發動勒索攻擊。

朝日集團控股公司社長 勝木敦志：「我們沒有與襲擊者直接接觸。就目前情況來看，也沒有收到他們直接提出的任何要求或威脅，當然也沒有支付任何贖金。因著此次的系統障礙，2025年業績將發生不可避免的惡化。」

雖然Asahi至今沒有受到來自攻擊方的任何金錢威脅，卻失去了不少合作方。

餐飲店店長 大竹淳平：「這段期間只能提供其他品牌，有時候忙起來實在沒空跟客人解釋，所以想說不然乾脆一點直接換掉。既然都已經換其他品牌了，基本上就不會再變來變去，以免給廠商造成困擾。」

日本NHK電視台記者 菅谷鈴夏：「感覺上是挺重大的決定？」

餐飲店店長 大竹淳平：「確實，真的是要把心一橫。」

尤其年關將近，除了Asahi錯失歲末年初重要檔期，KIRIN、SNUTORY、SAPPORO三間主要啤酒商，也因需求大增供不應求，被迫暫停販售或限定品項。

朝日集團控股公司社長 勝木敦志：「儘管交貨週期仍存在限制，我們會努力在(明年)2月之前恢復作業，使整體物流運營恢復正常。」

Asahi承諾會盡快重新振作，並在即日起依照個資法陸續通知受害人，且成立諮詢窗口協助後續處理，全年財報也必須延後發布。而日本今年多間大型品牌被駭，Asahi也沉重呼籲產業界引以為戒，慎防駭客無孔不入。

更多 TVBS 報導

日本ASAHI啤酒快斷貨！朝日遭網攻 工廠出貨停擺

朝日啤酒集團「驚遭駭客攻擊」！日本出貨及客服全面停擺

央廣工程師懷疑「官網有陸資」駭進首頁放五星旗 3人起訴

生成式AI恐危害國安 賴清德籲：避免下載有疑慮中國製應用程式

