朝日集團遇網路勒索「推遲財報公布」 近200萬組個資恐外流
記者高珞曦／綜合報導
南韓網購平台「酷澎」才發生3370萬筆個資外流事件，日本啤酒巨頭朝日集團（Asahi）最近證實，2025年9月的大規模網路攻擊事件，可能已讓超過150萬名顧客的個資外洩，朝日將延遲全年財報公布時間。
據《BBC》報導，朝日集團近日發布1份聲明，內容提到他們的初步調查結果，2025年9月29日集團在日本境內的1個營運系統出現故障，調查人員發現攻擊者迅速滲透內部網路，同時加密資料並植入勒索軟體，當時導致員工只能用紙筆紀錄訂單。
為此，朝日集團表示，他們花費近2個月的時間才控制事態，目前正在恢復系統與網路運作。在此期間，朝日集團雖未公開攻擊者的身分或贖金要求，但有1個國際勒索軟體組織「麒麟」（ 音譯，Qilin）宣稱對這起網路攻擊事件負責，該組織先前也攻擊過其他大型企業。
目前朝日集團證實，那些曾聯繫集團客戶服務中心的用戶個資極有可能外洩，推估超過152萬名顧客的姓名、性別、地址及聯絡資訊等資料外流，加上10萬7000名在職員工與離職員工、16萬8000名員工眷屬的個資，以及11萬4000名外部聯絡人的聯絡資料，全都暴露在外洩風險之下，幸而這份外流資料清單不包含信用卡資訊，影響範圍僅限於日本境內。
朝日集團的啤酒在日市占率達40％，儘管集團總裁兼執行長勝木敦志為這起遭攻擊事件道歉，並強調未來將強化內部資安防護手段，但事件已造成其在日本境內各地商品供應短缺，且波及薑汁啤酒、蘇打水等軟性飲品，至今還在恢復出貨作業中。
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
Japan’s Asahi Group reported a cyberattack in late September caused widespread outages and possible data leaks, with logistics expected to normalize by February; no ransom was paid https://t.co/WXAvFq4pyD pic.twitter.com/TxyrviV7i8
— Reuters (@Reuters) November 27, 2025
延伸閱讀
北海道已射殺近千隻野熊 冷凍和焚燒設施不敷使用
日流感明顯「低齡化」！提早一個月大流行 兒童病例最多
再嗆日本？陸展出「明諭琉球國王敕」 佐證與中國淵源深
其他人也在看
別再使用「弱密碼」！最易被破解20組組合曝
[NOWnews今日新聞]專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司NordPass和NordStellar，近日表示，儘管已有新的防範工具和更完善的教育資訊提醒使用者，太常見的「弱密碼」會讓駭客快速入...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了
電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬用戶個資外洩 中國籍員工涉案「人已離境」
韓國電商酷澎Coupang爆發3370萬個用戶個資外流案，據韓聯社30日報導，資料外洩非遭駭客攻擊，疑為公司內部的中國籍員工所為，目前人已離職並離境。報導指出，首爾警察廳25日接獲酷澎提告，針對個資外台視新聞網 ・ 5 小時前
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新EBC東森新聞 ・ 1 天前
「酷澎」客戶資料外洩案 韓媒：疑中國籍員工犯案
[Newtalk新聞] 近期南韓電商巨頭「酷澎」傳出疑似遭到駭客攻擊大規模用戶資訊洩露的消息，幾乎所有酷澎用戶資訊都遭受波及，相關事件也引發南韓國內輿論廣泛關注。然而，有南韓媒體報導稱，此次的用戶資訊洩露可能與駭客攻擊無關，推測可能與離職離境的前酷澎中國員工有關。 根據南韓《韓聯社》報導，當地時間 25 日，首爾警察廳網路犯罪偵查隊正式接收了酷澎官方提交的控告狀，並針對此次的用戶個資洩露事件展開全面調查。然而，酷澎卻未在該份控告狀中寫明被控告人的身分，僅填上「姓名不詳」，相關消息也引發大量南韓網友猜測。 報導稱，雖然酷澎並未公布可能導致用戶個資洩露的人員姓名，但有消息人士表示，此次的個資洩露事件可能與離職離境的中國籍前酷澎員工有關，推測此次事件是有心人士「刻意為之」的結果。 該報導指出，個資洩露事件發生後，酷澎曾於當地時間 20 日發布聲明，宣稱曾有員工在未經許可的情況下，擅自調閱用戶個人資訊，「公司系統與內部網路沒有遭遇外部人士入侵的跡象」，暗示此次事件可能與駭客攻擊等外部因素無關。 該報導表示，截至目前為止，酷澎已確認超過 3370 萬筆用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、地址與部分購新頭殼 ・ 5 小時前
韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明
南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。中時新聞網 ・ 10 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
黑豹旗》28歲巔峰急流勇退！羅工教頭何昱德返鄉屢創佳績、已出2職棒選手
2019年木棒組成軍的羅東高工，本屆黑豹旗連連上演驚喜，直到冠軍戰才1:4不敵強敵平鎮高中，亞軍已創隊史與宜蘭縣史黑豹旗最佳成績。宜蘭縣曾以中道中學為頭號強權，中道中學於2019年停招後，宜蘭縣一度少了縣內唯一青棒甲組隊伍，在宜蘭縣棒球委員會促成下，羅東高工木棒組成軍，並在2020年聘用宜蘭在地、中自由時報 ・ 3 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 6 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前