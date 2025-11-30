朝日集團遇網路勒索「推遲財報公布」 近200萬組個資恐外流

記者高珞曦／綜合報導

南韓網購平台「酷澎」才發生3370萬筆個資外流事件，日本啤酒巨頭朝日集團（Asahi）最近證實，2025年9月的大規模網路攻擊事件，可能已讓超過150萬名顧客的個資外洩，朝日將延遲全年財報公布時間。

日本啤酒巨頭朝日集團證實2025年9月網路攻擊勒索事件導致超過152萬名顧客個資外流，連帶影響產品出貨。（圖／路透社）

據《BBC》報導，朝日集團近日發布1份聲明，內容提到他們的初步調查結果，2025年9月29日集團在日本境內的1個營運系統出現故障，調查人員發現攻擊者迅速滲透內部網路，同時加密資料並植入勒索軟體，當時導致員工只能用紙筆紀錄訂單。

為此，朝日集團表示，他們花費近2個月的時間才控制事態，目前正在恢復系統與網路運作。在此期間，朝日集團雖未公開攻擊者的身分或贖金要求，但有1個國際勒索軟體組織「麒麟」（ 音譯，Qilin）宣稱對這起網路攻擊事件負責，該組織先前也攻擊過其他大型企業。

朝日集團高層就本次遭網路攻擊勒索事件召開記者會。（圖／路透社）

目前朝日集團證實，那些曾聯繫集團客戶服務中心的用戶個資極有可能外洩，推估超過152萬名顧客的姓名、性別、地址及聯絡資訊等資料外流，加上10萬7000名在職員工與離職員工、16萬8000名員工眷屬的個資，以及11萬4000名外部聯絡人的聯絡資料，全都暴露在外洩風險之下，幸而這份外流資料清單不包含信用卡資訊，影響範圍僅限於日本境內。

事件造成朝日集團在日本境內商品供應短缺問題。（圖／路透社）

朝日集團的啤酒在日市占率達40％，儘管集團總裁兼執行長勝木敦志為這起遭攻擊事件道歉，並強調未來將強化內部資安防護手段，但事件已造成其在日本境內各地商品供應短缺，且波及薑汁啤酒、蘇打水等軟性飲品，至今還在恢復出貨作業中。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

