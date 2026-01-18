朝日電視台墜樓亡 20歲員工身分被挖黑暗內幕曝

（記者周德瑄／綜合報導）日本朝日電視台去年12月10日發生助理導播墜樓身亡事故，死者身分日前曝光，為人氣綜藝節目松子與有吉的假想天國的20多歲員工。該事件導致路人受傷，更引發職場霸凌與過勞疑雲，目前節目已停播近2個月。消息指出主持人松子貴婦大受打擊，身形消瘦且傳出請辭念頭，讓這起發生在六本木總部的憾事持續引發各界高度關注。

圖／日本朝日電視台驚傳助理導播墜樓意外，導致人氣節目無限期停播。（翻攝自X）

這起震驚日本電視圈的意外發生在東京六本木，一名男子從朝日電視台大樓高處墜落，落地時還波及一名無辜路人造成對方左肩受傷。警方調查發現，男子墜落地點需要自行攀爬才能到達，初步排除他殺嫌疑。隨著日媒深入報導，證實死者是長期外派到電視台工作的助理導播，在去年年末製作高峰期間發生憾事，外界質疑是否與日本媒體圈長期的超時工作或職場環境有關。

受此事件影響，由松子貴婦與有吉弘行主持的熱門節目松子與有吉的假想天國已陷入長期停播。原定在1月9日播出的特別節目臨時喊卡，至今都沒有恢復錄影的跡象，電視台對此保持沉默，內部氣氛極度低迷。一向疼愛基層員工的松子貴婦被爆出情緒崩潰，在其他直播節目中被發現眼神空洞、身形明顯消瘦，甚至傳出她對電視台的應對方式感到失望，考慮交出主持棒。

儘管朝日電視台在去年奪下收視率三冠王，但這起悲劇讓內部員工心情複雜，特別是墜樓地點就在員工餐廳樓層。當高層在新年期間慶祝獲獎佳績時，基層同仁卻對逝去的年輕生命感到不捨與矛盾。面對外界排山倒海的詢問，朝日電視台公關部僅表示為了顧及家屬心情不便回應細節，並全盤否認松子請辭的傳聞，但節目何時能重回螢光幕仍是未知數。

