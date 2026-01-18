朝日電視台墜樓死亡！他身分被挖「竟是人氣綜藝AD」 疑遭霸凌內幕曝光

記者王培驊／綜合報導

日本朝日電視台去年12月10日發生一起墜樓事故，一名男子當晚從位於東京六本木的電視台總部大樓墜落，當場身亡，並在落地時波及一名路人，導致對方左肩受傷。由於事發地點正值聖誕燈飾期間，現場有不少外地觀光客，突如其來的事故一度引發街頭騷動。警方調查後指出，墜落地點須自行攀爬才能到達，已排除他殺嫌疑，判定無事件性。

近日，日媒《Yahoo! JAPAN》進一步曝光死者身分，指出該名男子為外部製作公司派駐的助理導播（AD），年僅20多歲，生前負責朝日電視台人氣綜藝《松子與有吉的假想天國》。報導引述電視台相關人士說法，該名助理導播事發前正忙於年末年初節目製作，有關是否涉及長時間過勞或是遭受職場霸凌，外界雖有議論，但實際原因至今尚未對外說明。

朝日電視台人氣綜藝節目《松子與有吉的假想天國》。（圖／翻攝自X平台）

值得注意的是，《松子與有吉的假想天國》原定於1月9日播出的特別節目，事後臨時宣布延期，且節目至今已將近兩個月未播出，製作單位未對外說明原因，引發外界聯想是否與工作人員墜樓身亡有關。對此，電視台內部也傳出不同聲音，有人指出節目現場氣氛明顯低迷，相關討論持續在檯面下延燒。

消息也指出，該事件對主持人之一的松子DELUXE（松子貴婦）造成不小衝擊。松子一向以關心幕後工作人員聞名，私下常主動關心AD是否有正常休息與用餐。1月5日，松子現身TOKYO MX節目《5時に夢中！》直播時，被觀眾發現神情低落、身形較以往消瘦，節目中也多次流露消極語氣，引發粉絲擔憂。有電視台相關人士私下透露，現場甚至傳出松子可能考慮請辭主持的聲音，節目是否因此面臨停播或調整，也成為討論焦點。

另一方面，朝日電視台去年在日本電視圈拿下黃金時段、晚間時段與全天收視率「三冠王」，風光成為民放龍頭，但公司內部氣氛卻不如表面亮眼。據了解，事故發生地點位於員工餐廳同一樓層，即便公司在新年期間免費開放員工餐廳慶祝佳績，仍有不少員工坦言難以真正放鬆，對於管理層如常致詞、迎接新年祝賀氛圍，內心感到複雜與矛盾。

針對外界關注的事故背景、節目動向及松子是否請辭等傳聞，朝日電視台公關部門回應表示：「並無您所指的相關事實。為顧及家屬心情，相關細節不便回應。」然而，這起事故仍在業界與觀眾間持續引發討論，對朝日電視台內部造成的影響，也成為日本媒體關注焦點。

