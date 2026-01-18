朝日電視台墜樓！死者身分竟是人氣綜藝AD 名主持人消瘦低落

朝日電視台總部。翻攝自Google Map



日本東京2025年12月10日發生一起墜樓死亡案件，死者是一名男子，當時從朝日電視台總部大樓一躍而下，當場死亡，警方調查後排除他殺嫌疑。近日這名死者的身分曝光了，原來是超人氣綜藝節目《松子和有吉的假想天國》助理導播，而主持人松子貴婦向來以關心員工為名，他被拍到近日神情低落，外界不禁猜測他是否知道內幕。

綜合日媒《女性SEVEN》、《Yahoo! JAPAN》等報導，12月從朝日電視台高處墜樓的死者，其實是外包製作公司派駐在電視台的助理導播（Assistant Director，簡稱AD），非電視台員工，年僅20幾歲，生前負責《松子與有吉的假想天國》。

有電視台相關人員表示，墜樓事件前，這名助理導播正著手進行年末年初的節目製作，很忙碌。不過，此事是否涉及職場霸凌，或者電視台常見的過勞，目前尚未有官方說法。

不過，有媒體觀察到，原本《松子與有吉的假想天國》在1月9日要播出特別節目，但臨時延期了，且該節目至今已將近2個月沒有播出，製作單位從未對上述變動說明原因。

另有電視台人士爆料，此事已影響節目錄製，現場氣氛低迷，主持人之一貴婦松子很明顯情緒低落，身形消瘦，也傳出有考慮辭去主持的言論，節目未來何去何從也無法確定。

據聞，松子私下其實很關心工作人員，為人十分和氣，此事應造成重大打擊。

對於媒體報導墜樓死者的身分、松子的境況以及節目續存，朝日電視台回應「無您所說的相關事實」，為照顧家屬心情不便回應細節。

