朝日電視台男子墜樓亡身分曝光 節目主持人情緒低落

日本朝日電視台去年12月10日發生墜樓事件。(圖／X)

日本朝日電視台去年12月10日發生墜樓事件，近來墜樓男子身分被媒體曝光，是外部製作公司的助理導播，年紀僅20多歲，雖然警方目前排除他殺嫌疑，不過卻傳出可能是長時間過勞導致，引發網友嘩然。

根據日媒《女性SEVEN》報導，朝日電視台去年12月發生墜樓事件，男子墜樓後當場死亡，落地時撞到一名路過民眾，導致左肩送傷送醫，所幸並無大礙，由於事發地點位處觀光客較多的六本木，造成現場一陣騷動。根據日媒《女性SEVEN》報導，有媒體曝光這名男子身分，並非是電視台員工，而是任職於綜藝節目《松子和有吉的假想天國》的助理導播。

廣告 廣告

警方在追查墜樓原因後，發現案發地點必須自行攀爬才能抵達，初步排除他殺原因，如今，電視台知情人士透露，這位助理導播當時忙於製作年末的節目製作，不排除身體過於疲勞，導致憾事發生，不過此說法目前未獲得證實，此外，《松子和有吉的假想天國》原定在1月9日播出，沒想到無預警宣布延後，至今仍處於停播階段，至於原因仍未對外說明，被外界推測疑與工作人員墜樓脫不了關係。

主持人之一「貴婦松子」在事件發生後，日前於播出的節目露臉時，身形明顯瘦了一大圈，推測是受到助理導播墜樓身亡所影響，由於情緒明顯相當低落，傳出可能會辭退該節目，對於貴婦松子目前實際狀況，以及節目未來走向，朝日電視台公關部門做出回應：「並無指出的相關事實，為尊重遺屬心情，不方便對於細節做出回應」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

靠瘦瘦針減重 停藥容易復胖

醫院搶家庭看護 挨批政策短視

胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬