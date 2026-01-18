朝日電視台綜藝節目外聘員工墜樓 傳主持人深受打擊

去年12月10日，日本朝日電視台總部大樓發生墜樓意外。當時一名男子從7樓墜下，《女性SEVEN》近日報導披露，該名男子的身份是外聘製作公司的年輕員工，當時擔任綜藝節目《松子和有吉的假想天國》節目的助理導播。

朝日電視台去年曾發生墜樓意外。（圖／NNN）

這起墜樓意外當時震驚日本，警方經過調查後，認為墜樓地點需要自行攀爬才能抵達，判定為輕生，不涉及刑事犯罪。

據《女性SEVEN》報導，墜樓男子年僅二十出頭，由於當時正忙於新年檔期的製播，有人猜測他可能因為工作時間過長，不堪勞累而輕生，但具體原因尚未查明。

而《松子和有吉的假想天國》的主持人之一松子Deluxe在得知消息後據說十分震驚，報導稱松子平常就很關心電視台助理導播的工作和生活狀況，因此這次的事件對她來說打擊不小。

《女性SEVEN》還引述朝日電視台消息人士的話，「《松子和有吉的假想天國》特別篇原定於1月9日播出，但因事故而延期，直至1月下旬才會恢復播出。雖然目前尚未給出解釋，但似乎不太可能與這起事故無關……而深受意外影響的松子隨時可能提出辭演，節目組也出現了關於節目是否會被取消的傳言。」

然而朝日電視台公關部被問及工作人員身亡的具體情況以及松子是否會退出節目時，僅回應稱：「您所說的並非事實。出於對家屬的尊重，我們不便透露詳情。」

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

