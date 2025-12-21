朝日：55%贊成高市早苗對中國立場 ７成認不必為熊貓遊說北京

高市早苗的民調居高不下，打破以往多任首相第二次民調即結束慶祝行情的傳統 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 《朝日新聞》昨（21）日公佈最新民調，顯示日本內閣總理大臣高市早苗的支持率居高不下。儘管與中國關係惡化，仍有過半民眾贊成其對中國的立場，7成民眾認為沒有必要為了熊貓遊說中國。

《朝日新聞》於12月20日和21日進行了全國電話民意調查。高市內閣的支持率為68%，反對率為19%。這是自10月內閣成立以來，連續第三個月維持高支持率，當時的支持率接近70%。

支持率在10月的68%和11月的69%之間波動。雖然通常情況下，在政府成立後的第二次民調中，隨著「慶祝行情」的消退，支持率會有所下降，但高市內閣的支持率卻一直保持在最高水平之一。

自從高市首相在日本國會答詢時談到「台灣有事」可能觸發表集體防衛後，與中國的關係持續惡化，仍有55%的受訪者「贊成」首相的對中國立場，30%的受訪者「反對」。

在「贊成」高市早苗對中國立場的受訪者中，支持內閣的比率高達89%。

此外，中國在對日關係緊張後將熊貓索回。面對整個日本都不再看得到熊貓的狀況，日本政府是否應該遊說中國允許熊貓重返日本？《朝日新聞》於12月20日和21日進行了一項全國電話調查顯示，70%的受訪者表示沒有必要這樣做，而26%的受訪者表示「遊說」是可取的。

