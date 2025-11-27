朝海裱畫店95週年 打造美街新風貌

嘉義朝海裱畫店舉辦九十五週年分享會。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義市朝海裱畫店為在地最具代表性傳統裱畫工坊之一，傳承至第四代，廿七日舉辦九十五週年紀念活動。

市長黃敏惠表示，朝海裱畫店以精湛的裱褙技術、藝術級材質選用與細緻服務傳承近一世紀，承載著嘉義近百年的藝術記憶與城市情感，是一座真正有溫度的街角館。從技藝的傳承、作品的保存，到家族世代投入的職人精神，象徵著嘉義「畫都」深厚而綿長的文化底蘊。

朝海裱畫店由第一代羅金漢於一九三０年創立，孕育出四代的職人精神與傳承手工裱褙的技藝。從一間日據時期的裱畫店，傳承到今日的四代藝廊，其中不只是血緣的延續，更是家族精神的堅持。第三代孫女羅文冶與夫婿蔡慶謀接手後，於一九九五年新創「美街藝廊」，承襲祖輩手工裱褙技藝並融入當代藝術展覽。

朝海裱畫店已傳承至四代外曾孫女蔡慧育，開業三十年的「美街藝廊」去年參與文化局街角館計畫，以改造的三層建築體，梳理家族故事進行展示介紹，打造與時俱進的美街新風貌。