朝現代戰場溝通方式並進 陸軍：單戰口令2026全面更新

陸軍預計2026年更新單兵戰鬥教練內容，多項沿用已久的經典口令將走入歷史，改以更精簡、符合現代戰場需求的指令。（圖／報系資料庫）

因應作戰環境改變，單戰內容規劃將於2026年進行更新，部分報告詞將走入歷史，其中包括「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等語句，將成為役男的集體回憶，並朝現代戰場的溝通方式接軌。

陸軍表示，隨著作戰環境改變，單戰內容規劃將進行更新，部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。陸軍證實，後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實際需求

據《中央社》引述軍方人士指出，現代戰場強調短句、清晰與高互通性，因此部分傳統報告詞將被淘汰。新的單戰規劃將於2026年正式上路，目前細節仍在研商。陸軍司令部也強調，更新目的在於讓口令更貼近實戰，使班長能更迅速下達命令，提升部隊反應能力。

