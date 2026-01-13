朝聖傳奇交易員！3100人擠爆TICC 「巨人傑」揭心法遇詐騙邀入群

財經中心／程正邦報導

網紅 Joeman （左）是巨人傑講座當天的主持人。（圖／翻攝自巨人傑臉書）

台股傳奇交易者「巨人傑」的影響力再次震撼投資圈！由台新新光金控旗下子公司元富證券主辦的《我是交易員－巨人傑》講座，於 11 日在 TICC 台北國際會議中心盛大舉行。這場活動吸引了高達 3,100 名投資人湧入，現場座無虛席，不僅是巨人傑首度以大型舞台形式現身，更完整分享了他多年的市場體悟與核心交易邏輯。

巨人傑透露遇，到詐騙邀他入群，群組名稱還把他名字還打錯，逗得現場哄堂大笑。（圖／翻攝自巨人傑臉書）

為何現身大型舞台？巨人傑：提供不同方向的選擇

面對網紅 Joeman 的提問，巨人傑事後在臉書坦言，除了好玩與自我挑戰外，真正的初衷是希望提供大家不同的思考方向。他直言，目的不在於短短幾小時內教會所有細節，而是點出方向，讓投資人未來透過努力將其內化。他也自嘲，這場講座與出書一樣，雖然自己沒賺到半毛錢，甚至可能因擋人財路而被塑造成「割韭菜仔」，但若能幫助許多人在市場少賠錢，他便深感這份付出的價值。

朝聖傳奇交易員！3100人擠爆TICC，搶聽巨人傑分享投資心法。（圖／翻攝自巨人傑臉書）

突破「武功密技」執著：回歸供需與經驗邏輯

在講座中，巨人傑強調的主題具有高度通用性，無論是短線或波段交易，核心都在於找尋市場的「供需」，並依賴長期的經驗與邏輯判斷。他呼籲投資人放下對 K 線圖或所謂「武功密技」的過度執著，重視風險報酬比，學會找尋風報比較佳的交易機會。唯有透過不斷的檢討與心態調整，才能看見行情的真實原貌，把小錢當錢，從基礎建立正確的理財觀念。

中場休息時，原本的講座變成周湯豪的演唱會，網友笑稱：「叫券商發自己喜歡的歌手，太猛了！」（圖／翻攝自巨人傑臉書）

交易的本質：享受那份單純的「喜愛」

講座尾聲，巨人傑送給正在為夢想努力的投資者一段感性的話。他認為交易是一輩子的學習旅程，有時候支撐一個人的並非純粹的毅力或努力，而是那份最單純的「喜愛」。唯有享受研究的過程、享受市場帶來的刺激與成長，才能在起伏不定的股市中持續走下去。

儘管身價不凡，巨人傑仍維持低物慾的生活，並表示未來希望能成立兒童慈善基金會，將財富用於更好的地方。 他感性表示，交易是一輩子的學習旅程，支撐他持續研究的動力並非毅力，而是對市場最單純的「喜愛」。

巨人傑和 Joeman 握手致意，現場氛圍猶如「奢華版 Podcast」。（圖／翻攝自巨人傑臉書）

展望市場：看好美國能源與核能產業

核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修當天也有來聽演講，他在臉書笑稱這場講座的娛樂效果同樣令觀眾印象深刻。 中場休息時，原本的講座現場瞬間轉變為周湯豪的演唱會，讓網友笑稱：「叫券商發自己喜歡的歌手，太猛了！」 下半場沙發座談則由 Joeman 擔任主持人，現場氛圍猶如「奢華版 Podcast」。有趣的是，現場甚至出現詐騙集團向巨人傑本人遞貼紙，邀請他加入「傑」字還打錯的假群組，引起全場哄堂大笑。

黃士修說，受限於台灣法規無法談論特定個股，巨人傑將眼光投向美國能源產業。 他特別點名看好 Oklo（小型反應爐）、Bloom Energy（燃料電池）及 Helion Energy（核融合）等技術。 巨人傑指出，台灣因缺電問題難以推動 Data Center 政策，並意外提及郭台銘先前提出「每縣市蓋小型反應爐」的政見領先，讓黃士修感嘆「於有榮焉」。

