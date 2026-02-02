朝聖周星馳、劉德華經典足跡！港片12大取景地圖全攻略：舊油麻地警署「首度開放」、九龍城寨場景開展必衝

穿梭香港大街小巷中，尋找知名電影的拍攝場景！隨著《九龍城寨之圍城》在影壇大放異彩，香港電影場景之旅再度引起話題，搭乘時光機，從現在回到過去，走在劉德華、梁朝偉、張曼玉、鄭秀文、古天樂等大明星走過的場景，旅遊香港，感受在地電影文化的觀光樂趣。

新開放！大牌影星集散地：舊油麻地警署

最近到香港一定要造訪的景點，是最多香港電影明星來過的警署「舊油麻地警署」，《無間道》、《古惑仔》、《黑社會》……舊油麻地警署是許多香港警匪片必取景之地，近期警署宣布開放參觀，遊客可以入內拍囚犯照、玩道具槍，留下難忘體驗！

2024年《九龍城寨之圍城》：九龍城寨光影之旅

2024年香港動作片《九龍城寨之圍城》成為受歡迎的年度港片，除了劇情是以九龍城寨歷史文化為背景出發，引人好奇之外，電影中精緻、仿真的場景更令人彷彿回到舊時代。這部影片代表了香港參加第九十七屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎，亦於第四十三屆香港電影金像獎中，一舉獲得最佳電影、最佳導演等九個獎項。

隨著電影引起迴響，在九龍寨城公園有以「九龍城寨光影之旅」為名搭建的電影場景展。這是香港有史以來最大規模的電影場景展覽，展期爲期三年。走進場內可以一睹於電影中出現、80年代九龍城寨的雜貨店、裁縫店、跌打館、髮廊和魚蛋工場等逼真場景。 雖然整個展間不算大，但是場景內每一個細節的手工之精細，讓人願意多花點時間慢慢欣賞。

2012年《寒戰》：天星碼頭

飾演劉傑輝的郭富城，單槍匹馬帶著一大袋的現金，跟著綁匪的指示到處奔波，其中一幕的拍攝場景就在天星碼頭。搭乘渡輪往來天星碼頭與尖沙咀碼頭遊覽兩地，也是許多觀光客遊玩香港的方式之一。

2011年《單身男女》：中華基督教青年會必列者士街會所旁階梯

這部由杜琪峯執導的愛情片，由吳彥祖、古天樂、高圓圓等影星主演，高圓圓飾演的程子欣的住家，就在香港中華基督教青年會必列者士街會所旁邊的大樓，大樓旁邊的階梯處曾為電影中的拍片場景。

2003《大隻佬》：雪廠街

位於中環的雪廠街有一座鐘樓是顯眼地標，在電影中由劉德華飾演的大隻佬，和張柏芝飾演的李鳳儀，兩個人有一幕令人印象深刻的一分鐘對手戲，就是在雪廠街中步行。

2000年《花樣年華》：砵甸乍街

又名中環石板街的砵甸乍街，是香港知名電影場景之一，《花樣年華》裡梁朝偉與張曼玉在此飆戲、《無間道三》梁朝偉咬著蘋果在這裡講電話，而在《色，戒》中，湯唯和王力宏則也曾在此一起吃東西。

2001年《瘦身男女》：中華基督教青年會必列者士街會所

還記得由胖胖的劉德華所飾演的肥佬，和胖胖的鄭秀文所飾演的Mini主演的這部電影嗎？影片中有一幕肥佬頭也不回的狂奔片段，取景地就是在香港中華基督教青年會必列者士街會所。

1999年《喜劇之王》：都爹利街

都爹利街又有煤氣燈街之稱，老式的煤燈所營造的氣氛，使其成為導演喜愛的拍攝場景。《喜劇之王》中張柏芝飾演的柳飄飄首次登場地便在此，而《第六感奇緣之人魚傳說》中鍾麗緹飾演的小美也曾走過這條街。

1996年《食神》：廟街

電影中，由莫文蔚飾演的火雞姐圍繞著廟街，上演著一幕幕的故事劇情，爆漿瀨尿牛丸、黯然銷魂飯雖然只是電影裡的美食，但是到廟街一遊，廟街各式各樣的美食攤亦不會讓你失望。

1994年《重慶森林》：中環至半山自動扶梯

這部港產名片，相信讓許多人至今仍然回味不已吧！飾演阿菲的王菲端著碗，半跪在自動扶梯上迷濛的模樣令人深刻，而飾演警察633的梁朝偉就住在自動扶梯旁的大樓。

1991年《五億探長雷洛傳：雷老虎》：文武廟

雷洛傳曾經在文武廟取景拍攝，在電影中扮演雷洛的劉德華，就是在此和飾演豬油仔的吳孟達相遇，香火鼎盛的文武廟不僅是信仰中心，也成為知名景點。





