朝聖寺廟逛市集享美食 利雅德文化之旅半日遊

遙想1902年時的利雅德，還是座人口不滿萬人的小城，如今已搖身一變，成了擁有800萬人的現代化大都會，堪稱「沙烏地奇蹟」。

文、攝影／田欣雲 （旅遊作家）

12月的利雅德午後陽光依舊熾烈，但氣溫已轉微涼，我來到這座沙漠城市的中心地帶，準備參加一場別開生面的文化導覽。這場由Scientist’s Gift Organization舉辦的半日遊不僅全程免費，活動尾聲還將獲贈一份大禮包和傳統晚餐！這等有吃又有拿的美事，自然不容錯過。

廣告 廣告

準時來到集合地點，留著大鬍子、頭戴紅白花紋頭巾的導覽員說：「各位午安！這是堂關於沙烏地阿拉伯王國的速成課。」他笑稱自己不是「萬事通先生」（Mr. Know-it-all），但會盡力回答所有問題。

出發走了五分鐘，來到此次導覽遊程首站「阿爾莫斯馬克堡壘（Al Masmak Fortress）」，導覽員指著眼前宏偉的土坯建築說：「『Masmak』阿拉伯語是『厚實、強壯』的意思。你們瞧這牆壁的厚度，足以抵擋當年的火炮洗禮。」這座建成於19世紀末的堡壘，最初只有一層樓，後來加蓋第二層作為接待區與武器庫，甚至一度被當作監獄。但真正讓這座堡壘在沙烏地人心中占據神聖地位的，源於1902年1月15日黎明發生的那場傳奇戰鬥。

移步巨大厚重的木製主門旁，他特別指向門上一處痕跡說：「這是當年阿卜杜拉齊茲國王（King Abdulaziz）的士兵伊本．朱伊（Ibn Jui）投擲長矛留下的。」原本那一矛瞄準的是時任總督阿吉蘭（Ajlan），結果矛頭射偏，深深卡在門上，殘存的痕跡訴說著這段歷史。那年，流亡科威特的阿卜杜拉齊茲國王，帶著僅有的63名勇士潛回故土，就是在這裡擊敗了對手。據說當時有位士兵爬上堡壘頂端，向全城高喊：「阿卜杜拉齊茲是利雅德的埃米爾（統帥）！」那聲吶喊，開啟了沙烏地阿拉伯王國長達30年的統一之路。

走進堡壘內部，裡頭除了展示諸多文物、解說阿拉伯文化、陳述王國傳承歷史，還特別展示了舊利雅德的模型。遙想1902年時的利雅德，還是座人口不滿萬人的小城，如今已搖身一變，成了擁有800萬人的現代化大都會，堪稱「沙烏地奇蹟」。當然，一切的轉折點在於1938年，美國公司在沙烏地發現了石油，讓原本貧瘠的沙漠瞬間點石成金。

離開充滿歷史氛圍的堡壘，我們步行前往鄰近的「阿爾扎樂市場（Souq Al-Zel）」。與利雅德外圍那些氣派的購物中心迥然不同，這裡保留著傳統市集的生活感：露天廣場攤位上，二手咖啡壺、老電視機、舊皮箱等老物件整齊排放著。突然，一股濃郁厚重又帶點甜調的木質香氣撲鼻而來，原來是有人點起了薰香（Bakhoor）。

導覽員解釋，傳統薰香用來焚燒的沉香木（Oud），有些是來自印度或東南亞的天然珍品，有的則是浸泡過香精的人造木片。阿拉伯人會在長得像獎盃狀的薰香爐（Mabkhara）中點起炭火、焚燒木片薰香，用來歡迎客人或薰衣除味，甚至在吃完烤肉後用來去除家中的油煙味。「當我們在餐後點燃薰香，並開始吟唱傳統韻文時，其實是在委婉地告訴客人：聚會結束了，祝你們回家平安」。導覽員笑著眨眨眼，「這樣主人就不必尷尬地看手錶，客人也能在最香的時刻優雅地告別」。

隨著夕陽緩緩落下，告別市集，導覽員引著我們搭乘車廂「男女有別」的利雅德捷運，前往此行最莊嚴的一站：「阿爾拉吉大清真寺（Al Rajhi Grand Mosque）」。

能容納近2萬名信徒同時禮拜的阿爾拉吉大清真寺，是當地規模最大的清真寺，儘管我們這群人並非穆斯林，仍被邀請進入寺內二樓觀禮。當脫下鞋子、踏入殿堂的那一刻，我感受到一種極致簡約的震撼，腳下的地毯柔軟厚實，吸走了所有的腳步聲；四周牆面只有精美的幾何圖形與阿拉伯書法，看不到任何神像、雕塑或畫像。

「清真寺Masjid一詞源於Sujud，意思是『叩拜』，伊斯蘭教嚴禁偶像崇拜，我們直接向真主祈禱，中間無須任何神像作仲介」。導覽員為我們介紹了伊斯蘭教的「五大支柱」，談及《古蘭經》中的理性辯證。

最讓我感到震撼的，是得知這間清真寺內竟然設有殯儀館！「這裡設有專門的清洗區，可以同時舉辦多場葬禮」，導覽員語氣平靜地說，穆斯林死亡後通常會在24小時內入土，且不使用奢華的棺木，僅以白布裹身。

旅程的終點，安排在一家傳統的沙烏地餐廳，為了讓我們更融入場景，服務人員還特地為大家換上傳統服飾（整套衣服免費贈送給參加者），再奉上色澤金黃、帶有濃郁豆蔻與丁香香氣的阿拉伯咖啡（Gahwa），搭配甜度極高的椰棗，這種苦甜對比的起手式，正是沙漠民族待客的最高禮儀。

我們入境隨俗，席地而坐，面前擺滿了豐盛的手抓飯（當然有附上餐具）與香噴噴的香料烤雞，導覽員一邊勸我們多嘗些當地美食，一邊拿出兩個精心準備的、金燦燦的紀念品：Dallah與Kohl，前者是迷你版的阿拉伯咖啡壺，堪稱是阿拉伯人「靈魂容器」；後者是用來畫眼線的道具。阿拉伯人畫眼線，不僅為了美觀，還有保護眼睛免受沙漠烈日傷害的功效，據說早在西元前三千多年的古埃及人就深諳此道，且不分男女呢！END

圖說:阿爾莫斯馬克堡壘目前已改為博物館經營。