朝聖影集秘境、入住洞穴旅館 揭2026四大必玩熱點

台灣人的旅遊胃口真的變挑了！過去那種走馬看花的行程早已無法滿足「旅遊老手」。根據雄獅旅遊2025年的數據觀察，國人旅遊正掀起一場變革，不想在東京路口跟人擠？想體驗《白蓮花大飯店》裡的南歐風情？本報特別整理出2026年四大熱門旅遊地清單，帶你一次看懂要玩什麼！

追逐雪梨光影、南半球的「楓紅」派對

根據雄獅統計，紐澳搜尋量年增逾2.5倍，穩居排行榜榜首，除了氣候舒爽，更重要的是那種「回歸自然」的慢節奏。如果計畫在2026年春夏出發，澳洲雪梨的「Vivid Sydney（繽紛雪梨燈光音樂節）」絕對是清單上的首選，這場結合光影、音樂與創意的年度盛宴，讓雪梨歌劇院與港灣化身未來城，旅客可以一邊享受夜遊，一邊入住藍山國家公園，感受與大自然共眠的純粹。

廣告 廣告

同樣位於南半球的紐西蘭則是以「反季節」的魅力取勝。3至6月正值當地的金秋時節，旅遊業者特別推薦，民眾可入住瓦納卡渡假村，在那裡，旅客可以目睹湖畔一整片金黃色的白楊樹與深秋楓紅交織出的如畫景致，可以徹底告別城市喧囂，走入南半球最溫柔的深秋裡。

日本東北地區的JR五能線，是日本全國地方線中人氣最高的路線。（圖／雄獅提供）

去「四國、東北」找回神隱少女感

長期稱霸首選的日本，雖然在總量上仍是冠軍，但內行玩家早已轉向搜尋量翻倍成長的「二線秘境」。其中，四國地區的成長幅度最為驚人，搜尋聲量年增達52.7％。想體驗「神隱少女」氛圍的遊客，絕對不能錯過擁有3,000年歷史的道後溫泉，或是前往小豆島、岡山後樂園，在松山與高松之間感受日式慢節奏。

若偏好自然奇景，日本東北地區則是另一個好選擇。這裡主打「職人靈魂」，旅客可選擇藏王御釜，這裡有如翡翠般的火山口湖，配上職人手作體驗與溫泉，是遠離都市塵囂的絕佳方案，這種「避開人群、向內探索」的旅行方式，已成為2026年遊日的最新主流。

而岡山後樂園作為日本三大名園，搭配周邊的鳥取砂丘、廣島遺址，這條路線最適合想深度探索日本歷史的人。

土耳其親民價格成為小資長城首選，卡帕多奇亞熱氣球為全球旅遊清單榜首常客。（圖／雄獅提供）

義大利「朝聖之旅」正流行

長程旅遊的復甦，也讓「內容旅行」成為顯學。受惠於影集《白蓮花大飯店》與《艾蜜莉在巴黎》第五季的熱播，義大利以單一國家之姿強勢擠進搜尋榜前七名。旅遊業者推薦，民眾可以利用「北進南出」的雙火車移動模式，串聯起多洛米緹山區與密蘇里納湖，一邊朝聖影集中的西西里島美景，一邊進行湖區輕健行。

如果是追求高CP值的小資族，土耳其則是不二之選，憑藉著親民的匯率與熱氣球地景，土耳其搜尋量年增37％，穩坐長程旅遊黑馬，最熱門的玩法是鎖定鬱金香季節，入住卡帕多奇亞的「洞穴旅館」。業者指出，在晨曦中看著窗外百顆熱氣球升空，是目前最受年輕客群歡迎的體驗，甚至可以在神祕的地窖餐廳用餐。