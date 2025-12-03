朝聖愛情紀錄片？邱澤、許瑋甯《當男人戀愛時》重回排行榜前5名

邱澤和許瑋甯的定情作《當男人戀愛時》，受到小倆口婚禮影響，殺回串流平台熱門排行榜。（圖／鄧博仁攝）

藝人邱澤和許瑋甯終於在上個月28日完成世紀婚禮，也讓夫妻倆的定情之作《當男人戀愛時》再度喚起網友們回憶，紛紛重溫討論。截至今（3日）下午5點34分左右，《當男人戀愛時》已經在串流平台Netflix衝上電影熱門前五名。

由邱澤、許瑋甯主演的愛情電影《當男人戀愛時》於2021年上映，描述一位台客流氓「阿成」，奮不顧身愛上欠債女子「浩婷」的故事，從兩人相識熱戀，互許終身，再到男方欲金盆洗手卻回不去的悲慘結局。賺人熱淚的劇情，不僅台灣，就連大陸市場都好評不斷，創下驚人票房紀錄。

沒想到這部電影，卻意外牽線兩位主角邱澤、許瑋甯的姻緣，在2021年12月10日公開戀情並宣布登記結婚。直至今年更是喜上加喜，先是在8月14日迎來兒子的誕生，11月28日在台北東方文華補辦世紀婚禮，廣受外界祝福。

如今，大家還沉浸在夫妻倆幸福氛圍，不少影迷也紛紛打開串流平台Netflix回溫這部定情之作《當男人戀愛時》，也意外讓這部作品衝上台灣區電影熱門排行榜第五名，笑稱在看兩人的愛情紀錄片。前四名依序為《小曉》、《逆行人生》、《山怪巨魔2》、《獵狐行動》。

