朝聖超人力霸王 高市42旅宿推優惠

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」以知名IP超人力霸王（Ultraman）與「超人降臨港都」為主題，即日起至三月一日在愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭盛大登場；為迎接青年學子寒假期間以及春節年假返鄉走春旅遊人潮，高市府觀光局攜手旅宿產業公私協力、共同行銷高雄觀光，計有四十二家飯店旅宿推出限定優惠，還有精緻年菜與圍爐專案，亦結合高鐵假期，誠摯歡迎全國民眾搭高鐵、住好宿、玩高雄！(見圖)

觀光局高閔琳局長今(十)日表示，「二○二六冬日遊樂園」以象徵正義、勇氣與守護城市的「超人力霸王」為主題，透過大型主題裝置、水上氣膜展出、燈光展演、市集及舞台表演等多元內容；活動主場域橫跨愛河灣及港區碼頭，並於風景區、東高雄、山區與漁港等，均設有超人主題藝術裝置，推薦粉絲遊客蒐集尋訪、拍照打卡，安排多日假期來高雄，深度體驗高雄的城市魅力。為此，觀光局年前積極攜手高雄旅宿觀光產業，目前計有四十二家旅宿業者提出專屬配套優惠方案涵蓋高端觀光飯店、設計旅店、平價商旅及特色民宿等多元選擇；多家飯店亦推出精緻年菜外帶與圍爐專案，讓旅客可依需求訂購餐點、彈性搭配遊程與住宿，更可搭配高鐵假期「二○二六冬日遊樂園」優惠方案，輕鬆規劃春節年假來高走春旅遊行程。

觀光局說明，這次參與優惠方案旅宿內容相當多元，包括春節期間住房折扣、加碼贈送活動IP周邊好禮、餐飲優惠、抽獎活動及特色體驗等，滿足不同族群的旅遊需求。其中，「漢來大飯店」推出「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」住房專案，每晚6353元起，專案贈送飯店獨家設計「漢來熊」小提燈及期間限定娃娃機代幣；「高雄福華大飯店」推出「二○二六高雄冬日遊樂園SUPER YOU大港巡航」住房專案，豪華雙人房每晚3999元起、豪華家庭房每晚6099元起，依入住人數加贈「大港巡航文化遊艇賞IP船票」，並搭配專屬主題一卡通與主題貼紙；「高雄圓山大飯店」推出「熊愛你」住房專案，每房4100元起，加贈高雄圓山與高雄熊獨家聯名玩偶；「福容大飯店 高雄」推出住宿優惠專案3999元起，每房加贈主題周邊禮品。

此外，「承億酒店」住宿6066元起，含早餐及承億夢獸娃娃與冬日遊樂園主題IP周邊乙組，館內六間餐廳同步推出期間限定料理與點心，響應冬日遊樂園IP活動；「高雄洲際酒店」推出冬季限定高鐵聯票住房專案，每晚10999元起，入住豪華雅緻房雙中床四人房，含四客全自助式早餐，滿足親子家庭與好友同行需求；「御宿集團」旗下七館（含御宿行旅雄中館）推出平日1000元起、假日1600元起住宿優惠；「夏優旅居」推出限量優惠，平日雙人房1250元起、四人房2700元起，並可透過扭蛋活動抽取IP周邊商品；「香堤時尚旅館」標準雙人房六折優惠，平日2180元、假日2380元起，並限量贈送主題周邊商品。為迎接農曆春節和除夕圍爐，高雄各大飯店也已陸續推出精緻年菜外帶與圍爐專案，從經典台式年味到創意料理選擇豐富，讓返鄉民眾與來訪旅客都能輕鬆享受飯店級新春饗宴。

民宿方面，鳳山特色民宿「興華居室」推出包棟入住抽紅包活動；「中正湖民宿」及「美濃湖民宿」不分平假日全面八折；「暮光行旅」推出超跑遊艇住宿專案，平日四人房4800元起並加贈體驗；「你好哇寓所」提供平日八五折、續住八折優惠；「大智帕雅泰生活館」則推出平日住宿五折優惠。部分旅宿更結合搭乘遊艇欣賞港灣景觀、主題佈置或特色行程，讓旅客在住宿期間即可沉浸於冬日遊樂園的節慶氛圍，提升旅遊體驗。

觀光局推薦，來到高雄冬日遊樂園朝聖超人力霸王，更可延伸前往東高雄感受山城慢活與自然風光，造訪內門「野森動物學校」親近可愛動物、適合親子同遊，或前往寶來溫泉區泡湯放鬆、祈福迎新與自然景觀；結合多元年節美食與走春旅遊，民眾可從團圓宴一路玩到春遊假期！北部民眾更推薦搭配台灣高鐵公司特別推出的「二○二六冬日遊樂園優惠專案」，車票搭配高雄住宿優惠，最低高鐵加住宿○元起，住宿指定飯店還可加贈高雄捷運卡或文化遊艇IP船票，整合交通與住宿需求，讓旅客以最輕鬆、有效率的方式暢遊高雄。

觀光局補充，高雄旅宿春節優惠方案將持續更新，提醒旅客出發前務必至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿及備查房價；如遇消費爭議，可撥打一九五○消費者服務專線，或電洽高市府觀光局專線○七-七四○九八○二。請至「高雄旅遊網」官網，或追蹤官方Facebook及Instagram查詢。