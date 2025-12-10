朝聖青山宮遶境 馬籍男醉酒鬧事遭「保護管束」

台北市 / 綜合報導

艋舺青山宮一年一度的遶境活動，昨(9)日晚上登場，吸引大批民眾前往參與這場宗教盛事，但有一名馬來西亞籍的紀姓男子參與活動期間，與朋友在桂林路上的超商內喝酒，酒後起了口角，大吼大叫還推倒了超商內的貨架，警方勸不聽，最後將人保護管束帶回派出所。

超商門口聚集了一大群人，還有大批警力來到現場，一名黑衣男子情緒有些激動，不斷嘗試進入超商查看，同行女子則不斷勸阻，紀姓男子友人VS.警方說：「你先聽我講，，你先聽我講啦。」男子之所以這麼著急，就是因為同行的朋友喝得酩酊大醉，在超商內大鬧被警方壓制。

警方VS.紀姓男子友人說：「沒有人壓住他你自己看，控制住他沒有人壓住他。」外頭員警安撫同行友人，而喝得泥醉的男子則在超商內大吼大叫，怎麼勸也勸不聽，警方無奈只能對他實施保護管束，警方VS.紀姓男子說：「來，鞋子，欸欸欸欸，(幹什麼啦)。」

事發就在昨日晚間7點多台北市萬華的桂林路上，正值艋舺青山宮繞境活動登場的首日，大批民眾前往共襄盛舉，馬來西亞籍紀姓男子也到場參與繞境，但黃湯下肚後與朋友起了口角，推倒超商貨架失控咆哮，最後被帶回派出所。

台北市萬華警分局龍山派出所長楊進華說：「警方立即上前向該名男子實施保護管束，現場無人受傷，後續已通知該民眾之妻子，將男子帶回休息。」

俗稱「艋舺大拜拜」的青山宮遶境是年度宗教盛事，萬華分局會同支援警力共動員662人，在周邊展開交管，機動勤務以及維安支援，就算只有一點風吹草動也不能大意，要確保遶境秩序維護信徒安全。

