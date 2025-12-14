《朝聖．覺旅》台北發表新書 前副總統陳建仁蒞臨致詞

《朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路》台北新書發表會，14日下午在台北東門教會舉行。活動除新書分享外，也同步舉行贈書儀式，由天主教靈醫會發起，攜手天主教監獄服務社總社與財團法人基督教更生團契，共捐贈200本書籍送入監獄，期盼透過閱讀陪伴受刑人進行心靈省思與自我覺察。

《朝聖．覺旅》作者為神經內科醫師陳仁勇，來自宜蘭礁溪，書中記錄其行走西班牙聖雅各之路的所見所感，並結合個人生命歷程與醫療行腳的體會。陳仁勇曾擔任澎湖惠民醫院院長十年，也多次參與海外痲瘋村義診，書寫內容橫跨萬里旅程與內在探索。

新書發表會當天，多位來自不同領域與信仰背景的與會者分享閱讀心得與生命經驗。前副總統、中央研究院院士陳建仁表示，人生本身就是一段朝聖之路，並以澎湖惠民醫院在艱困環境中成立與重建的歷程，說明在他人需要中看見責任的重要性。盧俊義牧師則指出，朝聖不必然是遠行，日常生活、禮拜與行走本身，皆可成為反省生命的方式。

陳建仁前副總統。圖：靈醫會提供

台灣西班牙人之家協會監事暨作家蕭玉芬分享，多次踏上聖雅各之路的經驗，認為每一次行走都是一次重新出發。東門教會主任牧師葉志達則以書中〈信心與行動〉一章為例，指出朝聖的關鍵在於內心態度與是否付諸實際行動。

天主教靈醫會謝樂廷神父於會中感謝各界長期支持靈醫會的醫療與關懷工作，讓以陪伴為核心的使命得以持續。作者陳仁勇也分享，旅途中感到疲憊時，教堂往往成為重新安靜下來的地方，並指出朝聖的意義不僅存在於遠方，台灣本身也有許多值得關心與行動的所在。

羅東聖母醫院精神科醫師郭約瑟代表編輯群說明，作者已將本書全數收益捐作「澎湖惠民重建計畫」，以實際行動回應土地與醫療需求。澎湖惠民醫院院長胡彼得也分享參與「澎湖朝聖之路」的行走經驗，指出19.3公里的路程仰賴信念與同行者的支持，並邀請社會大眾持續關注惠民醫院的重建計畫。

延續澎湖場活動精神，台北場新書發表會特別安排贈書儀式，天主教監獄服務社總社與更生團契各獲贈100本書籍。主辦單位表示，希望透過文字的力量，讓受刑人在閱讀中獲得陪伴與支持，於困境中看見重新出發的可能。

圖：記者自攝