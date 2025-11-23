「朝聖．覺旅」從聖雅各到菊島 新書贈澎湖49中小學

（中央社澎湖縣23日電）澎湖惠民醫院前院長陳仁勇醫師，今天在馬公發表「朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路」新書，並捐贈154冊給澎湖49所中小學，民眾指定捐款醫院重建計畫500元以上，也可獲贈1冊。

陳仁勇醫師「朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路」新書發表會，今天在馬公天主堂舉行，陳仁勇醫師講述創作新書，從外在走向內在心靈的盼望之旅，期盼能在困境中尋得力量，都能在日常生活中開啟內心朝聖之旅，在生活中發現神聖，澎湖縣政府參議洪棟霖、西班牙人之家協會監事蕭玉芬、惠民醫院院長胡彼得，都發表新書分享。

廣告 廣告

來自宜蘭的陳仁勇醫師，在民國102年奉派到澎湖惠民醫院擔任院長，十餘年來服務，走遍澎湖偏鄉與離島每一角落，還遠赴海外痲瘋村義診，藉由以「醫者的眼」與「朝聖者的心」書寫信仰、歷史、土地重量的「朝聖．覺旅」新書，帶領讀者看見跨越文化與內在的覺醒之旅。

洪棟霖表示，天主堂與靈醫會惠民醫院，在澎湖落地服務長達70餘年，守護這座風沙之島，對澎湖人來說，是早年生活一部份；今天「朝聖．覺旅」新書發表，對澎湖是新階段啟發，尤其是對澎湖歷史、文化等所作的貢獻，更要予以發揚光大。

陳仁勇醫師「朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路」新書發表會，現場還有簽名會，並在澎湖醫師公會及愛心醫師響應下，支持「校園贈書計畫」，現場捐贈澎湖縣內49所中小學154冊書籍，期盼透過閱讀陪伴學子看見島嶼的故事、地方文化與對土地的情感，未來願意回到故鄉，延續靈醫會堅毅精神，守護風沙之島。（編輯：陳仁華）1141123