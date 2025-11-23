《朝聖．覺旅》新書發表暨校園贈書 跨越島嶼的閱讀之光
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在這個象徵希望的2025禧年，醫師陳仁勇新作《朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路》，今(23)日在馬公天主堂舉行新書發表會。同時宣布「校園贈書計畫」，由天主教靈醫會、馬公天主堂、啟示出版社主辦，澎湖縣醫師公會等響應支持贈書。
陳仁勇來自宜蘭，是神經內科醫師，也是以腳步書寫生命的人。他曾遠赴西班牙踏上聖雅各之路，也曾在澎湖惠民醫院擔任院長長達10年，更多次投入海外痲瘋村義診。《朝聖．覺旅》以西班牙與澎湖雙線交織，《朝聖．覺旅》以西班牙與澎湖雙線交織，書寫信仰、歷史、土地的重量，以「醫者的眼」與「朝聖者的心」帶領讀者看見跨越文化與內在的覺醒之旅。
這本書像是一趟溫柔的邀請，邀我們重新看見自己，也看見身邊的人。走進島嶼的風、海與人心。發表會捐贈澎湖縣內2所高級中學、12所國民中學及35所國民小學，共計154本書籍，期盼透過閱讀陪伴學子看見島嶼的故事、理解地方的文化、培養對土地的情感，並在未來某一天，願意回到故鄉，延續靈醫會會士的堅毅精神，守護這座風沙之島。跨越萬里的心靈邀請，一同見證愛、閱讀與希望在島嶼上流動。
馬公天主堂阮光榮神父、靈醫會女修會邱夏玲及潘青娥修女、惠民醫院院長胡彼得、澎湖縣政府參議洪棟霖等人，也共同參與新書發表會。天主教靈醫會35年來獲13個醫療奉獻獎，澎湖7個，未來惠民醫院舊院區設立院史館。
