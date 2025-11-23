「朝聖．覺旅」新書發表 贈送澎湖各校（2） (圖)

即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。國際獅子會自今晨起，舉行公益健走與捐贈儀式，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等皆陸續與會。多方社福團體亦同步到場，以行動展現對在地醫療與公益服務的支持。徐淑真總監指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力。本次活動由300B2區總監徐淑真率領全體獅友，以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主提，以實際行動落實醫療與弱勢關懷。徐淑真總監表示︰「這不僅是一場捐贈，更是一場愛的行動。我們希望透過創新服務模式，讓資源真正走進需要的角落，讓每一份真心都能被看見」。徐淑真總監指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，將全面導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率。活動同時啟動捐贈給「台灣惡視力協會的」視力設備巡迴車，將深入偏鄉提供視力檢查服務；此外，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。從智慧醫療到偏鄉照護，再到弱勢支持，今年的社會服務以整合方式回應不同族群的實際需求。三峽恩主公醫院院長楊純豪指出，台灣正面臨護理人力不足與醫療需求上升的挑戰，新設備導入後，院內長期推動的全自動化檢驗系統將得以補上最後一塊拼圖。從全面條碼化的檢體流程，到智能化判讀與自動化作業，能大幅降低護理師行政負擔，提升檢驗速度與準確性，使醫療資源更有效運用。他強調，這項捐贈對醫院是一大助力，也代表社會力量對醫療專業的肯定。卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。他特別恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真董事長接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉。他也提到，三鶯地區醫療需求不斷增加，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，恩主公醫院始終扛起第一線責任，今年的備管機捐贈十分關鍵，能使病人照護與院內效率大幅提升。他並感謝獅子會同時關照孩子視力需求與弱勢家庭冬季所需，展現最踏實的社會支持，並祝福活動圓滿成功。國際獅子會捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機、視力設備巡迴車，民進黨籍新北市議員卓冠廷很高興成為此次民間捐贈的推手之一。（圖／卓冠廷議員辦公室提供）原文出處：快新聞／國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」 更多民視新聞報導遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴

