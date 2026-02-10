朝聖《KPOP 獵魔女團》武器原型地！ 金海市推台韓郵輪觀光一展古都軟實力

台灣國際觀光熱度持續攀升，赴韓旅遊人潮也同步成長。根據韓國觀光公社統計，114年訪韓台灣旅客已突破172萬人次，較去年大幅成長27.5%。延續這波觀光熱潮，韓國慶尚南道金海市邀請標榜「移動渡假基地」的台灣郵輪品牌麗星夢參訪交流，透過友誼與緣分的串聯，展現金海豐富的觀光實力，並期望未來能與釜山靠港行程形成更具吸引力的旅遊動線。

金海市長洪泰龍在受訪時表示，金海擁有超過兩千年歷史，是保存完整的古文明重鎮，境內不僅坐擁世界遺產，更融合多元特色飲食文化。其中入選「韓國旅遊100選」的金海伽倻主題公園，透過沉浸式設計，讓旅客能以五感親身體驗燦爛的伽倻文化，是能輕鬆度過一整天的歷史主題園區，洪市長也特別推薦園區限定的「伽倻王國塗鴉秀」，表演者巧妙揉合舞蹈、燈光與繪畫藝術，打破語言隔閡，是深受親子族群喜愛的熱門活動。

廣告 廣告

從郵輪市場角度切入，麗星夢郵輪副總裁徐牧柔指出，金海最大的優勢不僅在於距離釜山港僅約40分鐘車程的交通可及性，更在於能為已熟悉釜山的旅客，提供截然不同層次的韓國體驗。她也分享，近期熱播動畫《KPOP獵魔女團》中，主角之一米拉所使用的武器，正是考據自伽倻文化，意外為金海增添話題亮點。

徐牧柔強調，麗星郵輪並未將金海視為釜山的替代選項，而是作為延伸目的地，讓旅客能在有限的靠港時間內，同時感受現代韓國與古文明韓國的魅力，對郵輪產品的差異化極具加分效果。

展望未來，徐牧柔也期盼能與金海市持續深化合作。不過，考量郵輪靠港時間約為6至8小時，她也建議能進一步提升港口與市區間的接駁交通便利性，協助旅客更有效率地安排行程。她補充，今年麗星郵輪預計將造訪釜山4次，希望透過此次交流體驗，讓更多台灣旅客能以郵輪方式走進金海，認識這座兼具深厚歷史底蘊與現代活力的城市。

更多中時新聞網報導

外銀預測：2028年台灣百萬富翁增幅冠全球

2000人陳情 促建台中港聯外道路

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來