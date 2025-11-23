朝聖TWICE！6.8萬粉絲散場 高雄世運捷運站人潮爆

高雄市 / 綜合報導

TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長更是再度開麥，陪伴歌迷們等候列車，而根據統計，昨(22)日高捷，大約就有35萬人次搭乘，創下今年單日運量最多，原因是除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚、陳勢安等歌手開唱，也連帶讓周遭商圈店家，大賺演唱會商機。

捷運站內滿滿人潮，在月台等候捷運到來，就怕民眾等車太無聊，捷運站長再度開麥，昨(22)日晚間，韓國人氣女團TWICE，首度站上高雄世運主場館，吸引大批粉絲到場聆聽，場內外初估就有6.8萬人，也讓世運站，從月台到車廂擠得水洩不通，除了加密班次外，共出動55輛接駁車，大約90分鐘就成功疏運完畢。

廣告 廣告

根據統計，昨(22)日當天，高雄捷運全日運量將近35萬人次，因為不只TWICE開唱，歌手伍佰也在，5公里外的巨蛋開唱，而愛河旁，高雄流行音樂中心，則有歌手孫淑媚，另外，陳勢安梁文音李翊君等歌手，則在衛武營藝術文化中心演唱，南高雄、北高雄各場館都在開唱。

這也讓高捷創下今年單日最高運量35萬人次，還勝過2024跨年夜的30.5萬人次，上萬人潮湧入高雄，聆聽音樂，除了知名的六合夜市，在瑞豐夜市，同樣吸引粉絲們朝聖吃美食，因為只要，拿著演唱會票根，就能兌換，50元商圈夜市優惠券。

記者VS.民眾說：「(演唱會辦的)，滿好的，(來吃一下)，對，逛一下瑞豐。」記者VS.攤商說：「今天高雄應該有10萬人以上。」}記者VS.攤商說：「(預計會多多少成來你覺得)多兩成，(兩成以上啦也不錯)對。」人潮就是錢潮，攤商們看見大批粉絲，湧進商圈消費，喜悅藏不住，這波演唱會風潮再度活絡港都經濟。

原始連結







更多華視新聞報導

「TWICE」成員抵高雄！ 彩瑛因病缺席 粉絲送上祝福

迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品遭取締

TWICE彩瑛罹患「迷走神經性暈厥」 高雄開唱確定缺席

