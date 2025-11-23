朝聖TWICE！6.8萬粉絲散場 高雄世運捷運站人潮爆
高雄市 / 綜合報導
TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長更是再度開麥，陪伴歌迷們等候列車，而根據統計，昨(22)日高捷，大約就有35萬人次搭乘，創下今年單日運量最多，原因是除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚、陳勢安等歌手開唱，也連帶讓周遭商圈店家，大賺演唱會商機。
捷運站內滿滿人潮，在月台等候捷運到來，就怕民眾等車太無聊，捷運站長再度開麥，昨(22)日晚間，韓國人氣女團TWICE，首度站上高雄世運主場館，吸引大批粉絲到場聆聽，場內外初估就有6.8萬人，也讓世運站，從月台到車廂擠得水洩不通，除了加密班次外，共出動55輛接駁車，大約90分鐘就成功疏運完畢。
根據統計，昨(22)日當天，高雄捷運全日運量將近35萬人次，因為不只TWICE開唱，歌手伍佰也在，5公里外的巨蛋開唱，而愛河旁，高雄流行音樂中心，則有歌手孫淑媚，另外，陳勢安梁文音李翊君等歌手，則在衛武營藝術文化中心演唱，南高雄、北高雄各場館都在開唱。
這也讓高捷創下今年單日最高運量35萬人次，還勝過2024跨年夜的30.5萬人次，上萬人潮湧入高雄，聆聽音樂，除了知名的六合夜市，在瑞豐夜市，同樣吸引粉絲們朝聖吃美食，因為只要，拿著演唱會票根，就能兌換，50元商圈夜市優惠券。
記者VS.民眾說：「(演唱會辦的)，滿好的，(來吃一下)，對，逛一下瑞豐。」記者VS.攤商說：「今天高雄應該有10萬人以上。」}記者VS.攤商說：「(預計會多多少成來你覺得)多兩成，(兩成以上啦也不錯)對。」人潮就是錢潮，攤商們看見大批粉絲，湧進商圈消費，喜悅藏不住，這波演唱會風潮再度活絡港都經濟。
更多華視新聞報導
「TWICE」成員抵高雄！ 彩瑛因病缺席 粉絲送上祝福
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品遭取締
TWICE彩瑛罹患「迷走神經性暈厥」 高雄開唱確定缺席
其他人也在看
不只TWICE！大咖歌手齊聚高雄開唱 捷運單日運量35萬人次創今年新高
韓國女團TWICE首次來台開唱，昨（22日）首場於高雄世運主場館登場，現場湧入超過5.5萬名粉絲，同日高雄還有伍佰、孫淑媚等歌手開唱，晚間瞬間大批人流散場，高雄捷運統計，昨單日運量高達35萬人次，創下今年新高。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
TWICE高雄開唱 大批粉絲湧入世運主場館 (圖)
韓團TWICE於22日晚間將登高雄國家體育館（世運主場館）開唱，吸引萬名粉絲朝聖，開唱前，場外粉絲聚集在大型看板處拍攝合影。中央社 ・ 20 小時前
直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，近千名粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了
韓國女團「TWICE」昨（11╱22）起一連2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，一連帶來 30 多首歌、超過2小時的演出，更驚喜為高雄準備中文歌〈日不落〉，2場共吸引11萬名「ONCE」（粉絲名稱）朝聖。太報 ・ 13 小時前
5萬人朝聖TWICE高雄演唱會 VIP區狂遭強光直射喊痛：完全看不到舞台
韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引 5 萬名 ONCE 進場朝聖，不過演唱會卻傳出「舞台強光照射」爭議。多名 VIP 區觀眾控訴，對面側舞台的燈具整場直射眼睛，導致「刺痛、眩暈、甚至想吐」，質疑主辦《理想國》處理不當；對此，主辦也向《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
成功促成6對佳偶！ 中市府公教單身聯誼霧峰望月峰登場
浪漫冬月！台中市政府今年壓軸的公教單身員工聯誼活動「尋跡屯區～冬月遇健心動」，22日在霧峰區望月峰獻堂登山步道及民主議政園區舉行。近三十位單身男女在冬月徐風與山林景緻中，一同踏上健行旅程，並在清新宜人的山景中開啟心動契機。人事處長陳月春特別出席活動，以滿滿祝福陪伴大家，成為這場緣分旅程中最溫暖的推手。人事處表示，此場活動共成功促成6對佳偶，為今年的公教單身聯誼活動添上最精彩篇章。為了讓健行活動更有趣味，人事處特別設計破冰遊戲，沿途安排「創意擺拍大比拚」任務，讓參加者在山林間一邊走、一邊玩、一路笑聲不斷。不少參加者直呼：「原本還擔心跟不熟悉的人一起走會有些尷尬，沒想到一路上大家越玩越開、越聊越自在，也看見彼此許多意外又可愛的一面」。活動後半段的安排更是讓大家意猶未盡，大夥在戶外大草坪展開分組大地遊戲，各組輪流上場比手畫腳挑戰，用誇張的肢體語言比出題目，全場笑聲此起彼落，之後在議蘆會館享用輕鬆愉悅的下午茶點心，分享彼此的興趣及價值觀。透過這些輕鬆有趣的互動，拉近大家的距離，也為這場冬日相遇留下更多美好回憶。陳處長表示，今年市府共辦理4梯次公教單身聯誼，活動形式多元、場景串起台中山海屯城，各台灣好新聞 ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
政院提修財劃法被批剝奪地方財政成長空間 許宇甄揭：關鍵稅目分配藏結構陷阱
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導在野黨兩度合作在立院通過修改財劃法，限縮中央財政分配權力，行政院不滿並提出院版修法準備闖關再戰在野黨。國民黨立法委...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大...聯合新聞網 ・ 2 小時前
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 2 小時前
TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」
韓國女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於22日、23日兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。政治評論員吳靜怡表示，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網...華視 ・ 2 小時前
暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
治安亮紅燈！芝加哥接連2起槍擊案 1青少年中彈亡另8人受傷
美國芝加哥市中心當地時間21日晚間發生兩起槍擊事件，造成一名青少年死亡，另有8人受傷。據芝加哥警方表示，這些槍擊事件發生在千禧公園舉行年度聖誕樹點燈儀式的幾小時後，當時有數千名民眾在場。中天新聞網 ・ 2 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台自由時報 ・ 2 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前