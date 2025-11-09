朝謀殺偵辦！黃明志「遭扣留6天」期滿仍不放人 大馬警方：申請二度延扣

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝死，案情持續發展。同房的馬來西亞藝人黃明志於11月5日凌晨主動前往吉隆坡金馬警區總部報到後被延扣6天，原訂10日屆滿釋放，不過馬國警方今（9）日表示，將向法院申請再度延扣，以進一步調查案情。

根據《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監證實，警方明日將在金馬警區向法院申請延扣令，理由是仍需釐清相關細節與證據來源。外界關注，若再度獲准延扣，黃明志可能再被拘留6天。

廣告 廣告

謝侑芯命案發生於10月22日，當時她被發現陳屍在吉隆坡一家酒店浴缸中。黃明志供稱，兩人原本在房間討論影片拍攝工作，發現她昏迷後立即實施CPR並報警求救。不過警方在現場查獲約9顆藍色藥丸，且黃明志的尿檢對4種毒品呈陽性反應。

吉隆坡總警長法迪爾宣布，警方已將謝侑芯死亡案轉列為謀殺案調查，黃明志已於10月24日被控持有及濫用毒品兩項罪名，並以保釋候傳，案件訂於12月18日開庭審理。

更多FTNN新聞網報導

謝侑芯是毒殺？大馬警曝光偵查進度：解剖報告還得等3個月

黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬 縣府證實：原定壓軸改由他人頂替

涉謝侑芯命案！閨密謝薇安揭黃明志垃圾事「想花錢掩蓋」 遭百則檢舉怒了

