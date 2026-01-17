朝野交惡 5大人事案恐難樂觀

立院議事處16日發咨文給總統府，邀請賴清德於21日、22日赴立院說明。圖為國民黨團籲總統赴立法院進行國情報告。（本報資料照片）

藍白黨團對賴清德總統提出彈劾案，立院議事處16日發咨文給總統府，邀請賴清德於21日、22日赴立院說明，一般預料出席機率低。由於今年度有5大人事案待立院審查，包含國家通訊傳播委員會（NCC）、大法官、中選會、監察委員，以及檢察總長人事案，民進黨內評估，若朝野關係持續惡化，人事案審查恐難樂觀。

賴清德任內共面臨8大人事案，賴政府先前所提出的大法官人事案、NCC人事案均遭立法院否決，至今仍待提出新名單，還有尚未審查的中選會人事案，另檢察總長邢泰釗任期將於今年5月7日屆滿，第6屆27位監委任期也將於今年7月31日屆滿。

此外，先前立院僅通過考試院、公平交易委員會及審計長人事案，但在考試院部分，檢察官出身的試委被提名人柯麗鈴未過關；在公平會部分，主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆均遭否決。

由於大法官、NCC等人事案多次在立法院受挫，行政院在中選會人事案的提名上也有別以往，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，最終提名包含藍白推薦在內的人選。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，為避免在野不問人才專業與否、為封殺而封殺的困境，可考慮接受在野推薦的人選；她以大法官提名人選為例，強調原本就有在野政黨推薦機制，只是國民黨沒有推薦，所以在現有的機制上接受在野推薦，是可考慮的方向。

行政院去年12月29日才將中選會名單送到立院審查，根據《立法院職權行使法》，自交付審查之日起，期間不得少於1個月，該案於今年1月2日交付審查，預計第5會期才能處理。而中選會提名模式是否能成為朝野僵局的突破口，將視審查結果而定。不過，黨政人士坦言，若朝野關係持續惡化，人事案也恐難樂觀。