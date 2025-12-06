朝野以暴制暴 學者示警衰竭國力

115年度中央政府總預算案持續卡關，行政、立法兩院持續各持己見，互不退讓。圖為行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

「115年度中央政府總預算案」持續卡關，但因《預算法》規定，就算總預算案未完成審查也不影響政府運作，導致行政、立法兩院持續各持己見，互不退讓。財政學者直言，在法律上在野除修法外，沒有其他辦法反制，目前有股勢力有意修訂《預算法》反制，但學者示警，若持續「以暴制暴」，恐讓台灣陷入無限的惡性循環。財政學者也嘆，朝野僵局讓國家機器空轉跟虛耗，這些都在衰竭國力。

依據現行《預算法》第54條規定，若總預算案未於法定期限內完成審議，行政機關仍可依「上年度執行數」或「法定義務」覈實動支。

廣告 廣告

政大財政系教授暨系主任陳國樑表示，台灣跟美國不一樣，不會面臨政府關門的危機，因為有「馬照跑、舞照跳」條款，受影響的部分只有新興資本支出及新增計畫，由於總預算非常僵化，法定義務支出及延續型計畫大概占比將近九成，換言之，會受影響的部分大概只有一成左右，但預算法也留一扇後門，只要立院同意新興資本支出及新增計畫的話，也可以執行。

政大財政學系名譽教授曾巨威透露，目前有聽到有股勢力有意修訂《預算法》反制，但他直言，試圖以法律手段解決政治僵局是「無解」，若朝野持續「以暴制暴」，恐讓台灣陷入無限的惡性循環，是國家的不幸，應坐下來好好談。

曾巨威強調，在法律上，在野除了修法，沒有其他辦法反制，但法律存在操作空間，當前預算案卡關的核心在於「政治互信」，而非「法律條文」，法律不可能規範到鉅細靡遺，所謂「徒法不足以自行」，若政治癥結未解，單靠修法防堵只會引發更大的反彈，即便暫時堵住了某個漏洞，新的破口隨即會出現，「從民眾與社會的角度來看，這其實是台灣很大的不幸」。

政大財政系教授陳國樑則表示，依法行政事實上是底線，如果政院不願意依法律編列預算的話，賴清德總統不能換立法院長，但可以換行政院長，或許利用這樣的方式，當成朝野和解的契機，如果僵局持續下去，讓國家機器不斷地空轉跟虛耗，這些都是在衰竭國力 。