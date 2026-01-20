朝野倡議趙少康再推喝大和解咖啡 鄭麗文：隨時候教、奉陪

國民黨主席鄭麗文下午拜會前總統馬英九。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

中廣前董事長趙少康今出新書，立院朝野3黨團總召均盼重啟大和解咖啡。也出席新書發表會的國民黨主席鄭麗文表示，很無奈到目前為止，沒有感受到來自執政黨的任何善意，所以喝大和解咖啡，「我隨時候教，隨時奉陪」。

鄭麗文說，今天在新書發表會現場，當大家提到當年的往事的時候，自己心裏也就想，趙少康倒是一個不錯的角色，可以請大家真的再來喝一個大和解咖啡，結果沒有想到心有靈犀一點通，趙當下就做了這樣子的呼籲。

鄭麗文認為，台灣不能再內耗、惡鬥下去，希望能夠解開總統賴清德心結，若自己內部都沒法對話或理性溝通，那台灣只能夠一直僵局下去，對台灣是非常嚴重的事情，真的很期盼朝野能夠理性對話。

