朝野僵局何解？柯文哲直指關鍵：台灣所有問題在賴清德一念之間

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（2）日前往立法院，針對人工生殖法修法，遊說朝野立委，並於上午在民眾黨立院黨團受訪。媒體詢問柯文哲，最近朝野僵局，該如何解決？柯文哲說，冰凍三尺非一日之寒，表面看來困難但其實一念之間。有一句話：惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大，其實台灣今天所有問題就在賴清德一念之間。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／方炳超攝）

媒體詢問，包含最近在野黨在立法院提出的很多法案，即使三讀通過，可是執政黨卻完全不執行，甚至還要釋憲等等。想請教主席怎麼看目前要解決這個朝野僵局？

對此，柯文哲說，冰凍三尺非一日之寒，表面看來困難但其實一念之間。有一句話：惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。其實台灣今天所有問題就在賴清德一念之間。

柯文哲說，他昨天看民眾黨主席黃國昌在訪問時講一句話，賴清德先搞大罷免，今天才怪人搞彈劾。柯文哲爆，最近國民黨團總召傅崐萁來看他，用那種嘲笑表情看他，「喔你對民進黨還有期望，想跟他們合作」，他就覺得很尷尬，「你大罷免把傅崐萁打得這樣，現在期望傅崐萁笑容可掬、跟你完全合作？」這就是問題，最有權力的人要負起最大責任，賴清德轉念，問題不就就解決掉了嗎？台灣的問題就一句話，在賴清德一念之間。



